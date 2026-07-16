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सात दिन बाद खुला यमुनोत्री हाईवे, स्यानाचट्टी में बहाल हुई आवाजाही

स्यानाचट्टी में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत पूरी कर हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है.

YAMUNOTRI HIGHWAY UPDATE
यमुनोत्री हाईवे अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 16, 2026 at 4:57 PM IST

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उत्तरकाशी: लगातार सात दिन तक चले युद्धस्तरीय मरम्मत कार्य के बाद स्यानाचट्टी में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-134) को यातायात के लिए खोल दिया गया. इसके साथ ही यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है. हाईवे बहाल होने से चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं, स्थानीय ग्रामीणों, व्यापारियों, टैक्सी संचालकों और होटल व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है. प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की लगातार मेहनत के बाद मार्ग को सुरक्षित बनाकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है.

बीते बृहस्पतिवार को क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान स्यानाचट्टी के पास भारी भूस्खलन हुआ था. पहाड़ी से आए मलबे और तेज बहाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर बह गया था. इससे यमुनोत्री धाम का सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया था. हजारों श्रद्धालु तथा स्थानीय लोग प्रभावित हुए. प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए सीमित आवाजाही सुनिश्चित की. साथ ही मार्ग को दोबारा सुचारु करने के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू किया.

राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीमें भारी मशीनों के साथ दिन-रात मौके पर जुटी रहीं. सड़क से मलबा हटाने, ढलानों को सुरक्षित करने तथा क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण करने का कार्य लगातार जारी रहा. विभाग ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच निर्धारित समय से पहले मार्ग को यातायात योग्य बना दिया है. वहीं, अंतिम सुरक्षा परीक्षण के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई. इसी दौरान यमुना नदी पर करीब सवा करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 45 मीटर स्पान वाले बेली ब्रिज का भी विधिवत लोकार्पण कर उसे यातायात के लिए खोल दिया गया.

यह पुल भविष्य में बरसात और आपदा के समय वैकल्पिक संपर्क मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों में भी इसकी उपयोगिता बढ़ेगी. जिससे आपदा की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो सकेगी. राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता (ईई) मनोज रावत ने बताया स्यानाचट्टी में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत पूरी कर हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है. वर्तमान में मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है. उन्होंने कहा बरसात को देखते हुए मार्ग की लगातार निगरानी की जा रही है. संवेदनशील स्थानों पर मशीनें एवं कर्मचारी तैनात हैं. जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.

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