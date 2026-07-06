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उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण बार-बार अवरुद्ध हो रहा यमुनोत्री हाईवे, स्याना चट्टी में मौसम ले रहा परीक्षा!

देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में हो रही बारिश के कारण लोगों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पहाड़ों पर कई जगहों पर लगातार भूस्खलन हो रहा हैं. बारिश के बीच यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर स्यानाचट्टी के पास भूस्खलन हो गया, जिस कारण चारधाम यात्रा की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा गया. फिलहाल हाईवे बंद है, जो संबंधित विभाग की टीम खोलने का प्रयास कर रही हैं.

बताया जा रहा है कि बारिश के कारण पहाड़ों से लगातार बड़े-बड़े बोल्डर गिर रहे हैं. इसी वजह से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बार-बार बाधित हो रहा हैं. कल शाम भी स्यानाचट्टी के पास इसी तरह यमुनोत्री नेशनल हाईवे लैडस्लाइड के कारण बंद हो गया था, जिस कारण कई घंटे यातायात बंद रहा था. हालांकि देर शाम को हाईवे तो खोले दिया गया, लेकिन बड़े वाहनों के लिए रास्ता नहीं बन पाया था, जिस कारण छोटे वाहनों ही निकला जा रहा था.

पुलिस-प्रशासन की टीमें देर रात से ही हाईवे को खोलने का प्रयास थी, लेकिन सोमवार सुबह को फिर से भारी बोल्डर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर आ गिरे, जिससे हाईवे पर फिर पूरी तरह से बंद हो गया. फिलहाल मार्ग खोलने का काम जारी है लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन से राहत कार्य प्रभावित हो रहा है.