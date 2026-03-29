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यात्रा शुरू होने से पहले यमुनोत्री पैदल मार्ग को किया जा रहा दुरुस्त, बढ़ाई मजदूरों की संख्या

उत्तरकाशी: यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. यमुनोत्री धाम में जानकीचट्टी-यमुनोत्री पैदल मार्ग को बहाल करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. भारी बर्फबारी और बारिश के चलते मार्ग पर जमा बर्फ, मलबा, गिरे पेड़ और ग्लेशियर आने से रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया था. मार्ग से ग्लेशियर और गिरे पेड़ों को काटकर रास्ता खोला जा रहा है. इस काम के लिए लोनिवि ने वहां पर मजदूरों की संख्या भी बढ़ा दी है. साथ ही जल्द मार्ग दुरुस्त करने की बात कही जा रही है.

पिछले दिनों मंदिर समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि यमुनोत्री पैदल मार्ग को खोलने के लिए वहां पर काम धीमी गति से चल रहा है. इसके बाद पैदल मार्ग को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग ने मजदूरों की संख्या बढ़ाकर युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया. लोक निर्माण विभाग के ईई तरुण कांबोज के निर्देशन में टीम कटर मशीनों की मदद से मार्ग में गिरे पेड़ों, तनों और जड़ों को हटाने का कार्य कर रही है. साथ ही ग्लेशियर और मलबे को साफ कर रास्ता सुचारू किया जा रहा है. विभाग ने साफ किया है कि अभी भी कई स्थानों पर आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है.

मजदूर लगातार संवेदनशील जगहों पर सफाई और मरम्मत कार्य में जुटे हैं, ताकि मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके. यहां आपदा के कारण पैदल मार्ग के साथ टिन शेड और रेलिंग को भी नुकसान पहुंचा था. फिलहाल इनकी मरम्मत का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. ईई तरुण कांबोज ने बताया कि मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है और जल्द ही मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जेई और एई के हड़ताल पर होने से कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद विभागीय अधिकारी फील्ड में निगरानी रखते हुए कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं.