यमुनापार: दिल्ली में भाजपा का सबसे मजबूत गढ़, जिसने हर मुश्किल में बचाई पार्टी की लाज
दिल्ली के यमुनापार को भाजपा का मजबूत किला माना जाता रहा है क्योंकि पहले भी यहां से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं. पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट..
Published : June 10, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा संगठन में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ एक बार फिर यमुनापार यानि कि पूर्वी दिल्ली इलाके को नेतृत्व करने का मौका मिला है. नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे वीरेंद्र सचदेवा भी यमुनापार के ही रहने वाले थे. अगर दिल्ली भाजपा की बात करें तो यमुनापार की जमीन भाजपा के लिए हमेशा से ही उर्वरा (अधिक उपजाऊ) रही है. वर्ष 1980 में भाजपा की स्थापना से ही यमुनापार में भाजपा का जनाधार सबसे अधिक मजबूती के साथ बढ़ा.
भाजपा के संस्थापक सदस्य डॉ. वेदव्यास महाजन ने बताया कि जनाधार बढ़ने का ही यह परिणाम था कि भाजपा ने दिल्ली मेट्रो पॉलिटिन काउंसिल के बाद जब विधानसभा बनी तो पहली बार 1993 के विधानसभा चुनाव में भी यमुनापार ने भाजपा की जीत में अहम योगदान दिया. पूर्वी दिल्ली की अधिकतर सीटों पर भाजपा की जीत हुई. घोंडा सीट से उस समय चुनाव जीते लाल बिहारी तिवारी को दिल्ली सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया. इससे पहले यमुनापार ने 1991 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर जीत दिलाई. बीएल शर्मा प्रेम सांसद बने थे. उनके इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में भी भाजपा से लाल बिहारी तिवारी सांसद बने.
यह है कारण: इसके बाद 1998 और 1999 में भी लाल बिहारी तिवारी ने जीत दर्ज की. जिस तरह से पूर्वी दिल्ली ने भाजपा को मजबूती दी उसी तरह से भाजपा संगठन ने भी पूर्वी दिल्ली को कई बार प्रदेश भाजपा का नेतृत्व करने का मौका दिया. वेद व्यास महाजन बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण सबसे अधिक आबादी यमुनापार इलाके में ही रहती है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सटा होने के कारण उधर से भी भाजपा के मजबूत होने का फायदा दिल्ली भाजपा को मिलता रहा है. स्थापना के बाद से भाजपा ने दिल्ली में अपना जनाधार तेजी से बढ़ाया. हालांकि, भाजपा यहां जनसंघ के समय से ही मजबूत थी.
यमुनापार से बने हैं भाजापा के पांच प्रदेश अध्यक्ष: वर्ष 1991 में प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. वह यमुनापार से बनने वाले भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे. वह मयूर विहार में रहते थे. उनके बाद कृष्णा नगर के डॉ. हर्ष वर्धन भी दो बार प्रदेश अध्यक्ष बने. इसके बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट जो यमुनापार का ही हिस्सा है, इस सीट से सांसद मनोज तिवारी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे. फिर वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष बने जो पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में ही रहते हैं. इस तरह के भाजपा के अब तक पांच प्रदेश अध्यक्ष यमुनापार से बने हैं. यह संख्या भाजपा में किसी भी इलाके से बनने वाले प्रदेश अध्यक्षों में सबसे अधिक है.
शुरू की जिला कमेटियों के गठन की कवायद: हर्ष मल्होत्रा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले सभी 14 संगठनात्मक जिलों की जिला इकाईयों के गठन की प्रक्रिया शुरू कराई. इन इकाइयों के गठन का करीब एक साल से इंतजार था. एक साल पहले जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन, जिलों की कमेटियों का गठन नहीं हो सका था. हर्ष मल्होत्रा ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सभी जिलों में कमेटियों के गठन के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी. ये पर्यवेक्षक सभी के साथ तालमेल बैठाते हुए जिलों की टीम का गठन कराएंगे. साथ ही हर्ष मल्होत्रा अगले साल होने वाले निगम की चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए हैं.
यमुनापार ने हमेशा बचाई भाजपा की लाज: अगर आम आदमी पार्टी की जबर्दस्त लहर के समय यमुनापार की बात करें, तब भी इस इलाके ने भाजपा की लाज बचाई. वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 28 सीटों पर जीत दर्ज की तो भाजपा ने भी सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी. उस समय भी यमुनापार की 10 सीटों में से छह पर भाजपा ने जीत दर्ज की. हालांकि, किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर 49 तक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चलाकर इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद फिर वर्ष 2015 में जब दोबारा मध्यावधि चुनाव हुए. इस बार आम आदमी पार्टी की इतनी जबरदस्त लहर चली कि 70 में से 67 सीटों पर आप ने जीत दर्ज की. इस लहर में भी यमुनापार ने भाजपा को दो सीटें जिताईं और एक सीट बाहरी दिल्ली में जीती. इन दो सीटों में विश्वास नगर, मुस्तफाबाद और रोहिणी शामिल हैं. इनमें विश्वास नगर और मुस्तफाबाद यमुनापार में आती हैं.
आठ में से छह सीटें यमुनापार से जीतीं: भाजपा शाहदरा जिले के जिला प्रवक्ता भारत गौड़ बताते हैं कि यमुनापार ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को छह सीटें जिताईं. जबकि कुल आठ सीटें भाजपा ने जीतीं थीं. 2020 में भाजपा ने विश्वास नगर, लक्ष्मी नगर, गांधी नगर, रोहताश नगर, करावल नगर और घोंडा सीटों पर जीत दर्ज की थी. यमुनापार में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं. साथ ही दो लोकसभा सीटें पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली हैं. इतना ही नहीं यमुनापार में अभी भी भाजपा के पास 16 में से 11 सीटें हैं, जबकि चार सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं. ये चार सीटें बाबरपुर, सीलमपुर, गोकलपुर, सीमापुरी और कोंडली हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के यमुनापार से प्रदेश अध्यक्ष रहे वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ही जीत मिली. इस तरह से भाजपा के दिल्ली में सत्ता में रहने और न रहने जैसी दोनों स्थितियों में यमुनापार ने बखूबी साथ निभाया है.
यमुनापार से भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं: ये बात सही है कि भाजपा को यमुनापार ने बहुत मजबूती दी है. लेकिन, दिल्ली में पहली बार और दूसरी बार सत्ता में काबिज होने के बावजूद यमुनापार से भाजपा ने अभी तक भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है. पहली बार 1993 की सरकार में भी तीनों मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज में से कोई भी यमुनापार से नहीं था. मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पश्चिमी दिल्ली इलाके से आती हैं.
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