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यमुनापार के लोगों के लिए खुशखबरी! इन अस्पतालों की दोगुनी होगी बेड क्षमता

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यमुना पार के चार बड़े अस्पतालों को जोड़ने के निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ानी शुरू हो गई है. जीटीबी, इहबास, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी इन चारों अस्पतालों को जोड़कर हेल्थ केयर का एक इंटीग्रेटेड हब बनाने का पूरा प्लान बनाकर के ज़ीटीबी अस्पताल के द्वारा दिल्ली सरकार को भेजा गया था. अब इसकी फाइल दिल्ली सरकार से उपराज्यपाल के पास पहुंच गई है. उप राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इस काम को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी.

जीटीबी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ विनोद कुमार ने बताया कि इन चारों संस्थानों को जोड़कर के एक ऑटोनॉमस इंटीग्रेटेड हब बनाने के पीछे प्लान यही है कि यहां आने वाले मरीजों को अधिक से अधिक सुविधाएं बिना किसी परेशानी के मिल सकें. साथ ही हर अस्पताल के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा मरीज के लिए उपयोग हो. उन्होंने बताया कि जैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की क्षमता 650 बेड की है लेकिन उसके सिर्फ 150 बेड ही इस समय इस्तेमाल हो पा रहे हैं. इसका कारण यही है कि वहां पर भी कुछ संसाधनों की कमी है और वहां मरीजों का लोड भी कम है. जबकि जीटीबी अस्पताल की क्षमता 1500 बेड की है लेकिन यहां मरीजों का लोड इतना ज्यादा है कि हमें 1600 से भी ज्यादा बेड इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं.

एक ही छत के नीचे मिल सकेगा कई बीमारियों का इलाज

उन्होंने कहा कि ज़ीटीबी अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है कि यहां सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की सुविधा भी नहीं है. इस अस्पताल को जब बनाया गया था तो दो से तीन हजार मरीजों की क्षमता के हिसाब से बनाया गया था. लेकिन, अब अस्पताल की ओपीडी में ही प्रतिदिन 7000 से ज्यादा मरीज आते हैं इसलिए अस्पताल के संसाधन कम पड़ रहे हैं.

इसी तरह उन्होंने बताया कि इहबास हॉस्पिटल के पास बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई है तो कुछ नई सुविधाओं को उस खाली जगह में भी बिल्डिंग बना करके शुरू किया जा सकेगा. जब चारों संस्थान एक हो जाएंगे तो एक दूसरे अस्पताल की क्षमता का मरीज के हित में इस्तेमाल हो सकेगा, जिससे मरीजों को बड़ा लाभ होगा. मरीजों को कई तरह की बीमारियों का इलाज भी एक ही छत के नीचे मिल सकेगा. मरीजों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे. मरीज को सुविधा के हिसाब से संबंधित केंद्र पर भेजा जाएगा और उस केंद्र पर उसका सारा इलाज हो जाएगा.

डॉक्टर विनोद कुमार, चिकित्सा निदेशक जीटीबी अस्पताल (ETV Bharat)

जीटीबी अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किया जाएगा अपग्रेड