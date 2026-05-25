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यमुनापार के लोगों के लिए खुशखबरी! इन अस्पतालों की दोगुनी होगी बेड क्षमता

''यह योजना पूरे यमुना पार क्षेत्र के लिए हेल्थ केयर के सेक्टर में बड़ी ही सुविधाजनक व्यवस्था होगी''. डॉ विनोद कुमार, चिकित्सा निदेशक, जीटीबी अस्पताल

यमुनापार के चारों बड़े अस्पतालों के इंटीग्रेट
यमुनापार के चारों बड़े अस्पतालों के इंटीग्रेट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 8:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यमुना पार के चार बड़े अस्पतालों को जोड़ने के निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ानी शुरू हो गई है. जीटीबी, इहबास, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी इन चारों अस्पतालों को जोड़कर हेल्थ केयर का एक इंटीग्रेटेड हब बनाने का पूरा प्लान बनाकर के ज़ीटीबी अस्पताल के द्वारा दिल्ली सरकार को भेजा गया था. अब इसकी फाइल दिल्ली सरकार से उपराज्यपाल के पास पहुंच गई है. उप राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इस काम को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी.

जीटीबी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ विनोद कुमार ने बताया कि इन चारों संस्थानों को जोड़कर के एक ऑटोनॉमस इंटीग्रेटेड हब बनाने के पीछे प्लान यही है कि यहां आने वाले मरीजों को अधिक से अधिक सुविधाएं बिना किसी परेशानी के मिल सकें. साथ ही हर अस्पताल के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा मरीज के लिए उपयोग हो. उन्होंने बताया कि जैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की क्षमता 650 बेड की है लेकिन उसके सिर्फ 150 बेड ही इस समय इस्तेमाल हो पा रहे हैं. इसका कारण यही है कि वहां पर भी कुछ संसाधनों की कमी है और वहां मरीजों का लोड भी कम है. जबकि जीटीबी अस्पताल की क्षमता 1500 बेड की है लेकिन यहां मरीजों का लोड इतना ज्यादा है कि हमें 1600 से भी ज्यादा बेड इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं.

एक ही छत के नीचे मिल सकेगा कई बीमारियों का इलाज

उन्होंने कहा कि ज़ीटीबी अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है कि यहां सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की सुविधा भी नहीं है. इस अस्पताल को जब बनाया गया था तो दो से तीन हजार मरीजों की क्षमता के हिसाब से बनाया गया था. लेकिन, अब अस्पताल की ओपीडी में ही प्रतिदिन 7000 से ज्यादा मरीज आते हैं इसलिए अस्पताल के संसाधन कम पड़ रहे हैं.

इसी तरह उन्होंने बताया कि इहबास हॉस्पिटल के पास बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई है तो कुछ नई सुविधाओं को उस खाली जगह में भी बिल्डिंग बना करके शुरू किया जा सकेगा. जब चारों संस्थान एक हो जाएंगे तो एक दूसरे अस्पताल की क्षमता का मरीज के हित में इस्तेमाल हो सकेगा, जिससे मरीजों को बड़ा लाभ होगा. मरीजों को कई तरह की बीमारियों का इलाज भी एक ही छत के नीचे मिल सकेगा. मरीजों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे. मरीज को सुविधा के हिसाब से संबंधित केंद्र पर भेजा जाएगा और उस केंद्र पर उसका सारा इलाज हो जाएगा.

डॉक्टर विनोद कुमार, चिकित्सा निदेशक जीटीबी अस्पताल (ETV Bharat)

जीटीबी अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किया जाएगा अपग्रेड

उन्होंने बताया कि जिस तरह से राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्रांकोस्कोपी की हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन है. यह सुविधा जीटीबी अस्पताल में नहीं है तो जिस मरीज को इस सुविधा की आवश्यकता होगी उसको जब चारों संस्थान एक हो जाएंगे तो निर्बाध रूप से ब्रॉनकॉस्कोपी की सुविधा मिल सकेगी.

डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि इसी तरीके से ऑर्थोपेडिक के मरीजों के इलाज की अच्छी व्यवस्था जीटीबी अस्पताल में है. राजीव गांधी अस्पताल में यह सुविधा नहीं है तो मरीज को जीटीबी अस्पताल में यह सुविधा बेहतर तरीके से दी जा सकेगी और ज़ीटीबी में आने वाले हार्ट के मरीज, नेफ्रोलॉजी के मरीज या यूरोलॉजी के और गैस्ट्रोलॉजी के मरीजों को अच्छी सुविधा राजीव गांधी में दिलवाई जा सकेगी.

चारों अस्पतालों के इंटीग्रेट होने से दोगुनी होगी बेड क्षमता

डॉ. विनोद कुमार ने कहा कि इस तरीके से सभी अस्पतालों की क्षमता का विस्तार भी हो जाएगा और सारे अस्पतालों के जुड़ने से मरीजों को निर्बाध रूप से बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि धीरे-धीरे जीटीबी अस्पताल के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जाएगा. यहां के इलाज की कुछ सुविधाओं को राजीव गांधी में अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा. फिर यहां की बिल्डिंग को खाली करा कर दोबारा निर्माण करके उसको सेंट्रल एयर कंडीशन किया जाएगा तो इस तरीके सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको जमीन पर उतारने के लिए ज़ीटीबी अस्पताल और हम सभी लगे हुए हैं.

डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि इस समय जीटीबी अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट, इहबास और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तीनों के बेड की कुल क्षमता करीब 3000 है. जबकि चारों अस्पतालों मिलकर एक होने से उनकी क्षमता को 6000 बेड तक बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि सभी अस्पतालों के संसाधनों को मिलाकर के मरीजों को सुविधाएं दी जाएगी तो उससे बेड की क्षमता भी बढ़ जाएगी.

डॉ विनोद कुमार ने बताया कि इस पूरी योजना को जमीन पर उतारने में तीन से चार साल का समय लगेगा. लेकिन यह पूरे यमुना पार क्षेत्र के लिए हेल्थ केयर के सेक्टर में बड़ी ही सुविधाजनक व्यवस्था होगी.

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