ETV Bharat / state

दिल्ली के यमुनापार में 4 अस्पतालों के एकीकरण से बनेगा AIIMS जैसा मेगा मेडिकल हब, LG ने दी मंजूरी

4 सरकारी अस्पताल मिलकर बनेंगे मेडिकल संस्थान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के यमुनापार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चार प्रमुख सरकारी अस्पतालों को एकीकृत कर एम्स की तर्ज पर बड़ा मल्टी-स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान विकसित करने की योजना है. प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई है. शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने भी इस पहल की जानकारी दी है.

योजना के तहत गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (IHBAS) को एक प्राधिकरण के अधीन लाने की तैयारी है. इसके लिए जल्द टेंडर जारी किए जाने की बात कही गई है.