दिल्ली के यमुनापार में 4 अस्पतालों के एकीकरण से बनेगा AIIMS जैसा मेगा मेडिकल हब, LG ने दी मंजूरी
यमुनापार चार प्रमुख सरकारी अस्पतालों को एकीकृत कर एम्स की तर्ज पर मल्टी-स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान विकसित करने की योजना है.
Published : October 26, 2026 at 6:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के यमुनापार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चार प्रमुख सरकारी अस्पतालों को एकीकृत कर एम्स की तर्ज पर बड़ा मल्टी-स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान विकसित करने की योजना है. प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई है. शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने भी इस पहल की जानकारी दी है.
योजना के तहत गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (IHBAS) को एक प्राधिकरण के अधीन लाने की तैयारी है. इसके लिए जल्द टेंडर जारी किए जाने की बात कही गई है.
इस पहल से यमुनापार के करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय से मरीजों को जांच, विशेषज्ञ परामर्श और इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है. हालांकि, योजना लागू होने की समयसीमा और संचालन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है. विधायक संजय गोयल ने बताया की फिलहाल ये अस्पताल अलग-अलग संस्थागत व्यवस्थाओं के तहत संचालित होते हैं. प्रस्ताव के अनुसार, इनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा. इस प्रक्रिया के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाने की बात भी कही गई है.
अलग-अलग अस्पतालों के चक्कर से मिल सकती है राहत
शाहदरा विधानसभा से विधायक संजय गोयल के अनुसार, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य चिकित्सा सुविधाओं के दोहराव को कम करना, मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और डॉक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है. अलग-अलग अस्पतालों में उपलब्ध विशेषज्ञता और सुविधाओं को एकीकृत व्यवस्था के तहत लाने से मरीजों को इलाज के दौरान सहूलियत मिलने की उम्मीद है.अभी कई मामलों में मरीजों को जांच, विशेषज्ञ परामर्श या आगे के इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है. नई व्यवस्था लागू होने पर विभिन्न विभागों के बीच रेफरल और समन्वय आसान बनाया जा सकेगा.
समय और संसाधन की होगी बचत
इससे मरीजों और उनके परिजनों को समय तथा संसाधनों की बचत होने की उम्मीद है.यमुनापार के करीब 60 लाख लोगों को होगा फायदा,इस पहल से यमुनापार के करीब 60 लाख लोगों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भी बेहतर समन्वित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं. चारों अस्पतालों की सुविधाओं को एकीकृत करने की योजना से क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को नई दिशा मिलने की संभावना है.
हालांकि, संस्थान का अंतिम स्वरूप, संचालन व्यवस्था और योजना को पूरी तरह लागू करने की समयसीमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है. अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि प्रस्तावित व्यवस्था किस तरह लागू होती है और मरीजों को इसका लाभ कब से मिलना शुरू होता है.
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