ETV Bharat / state

इटली में यमुनानगर के युवक गगनप्रीत की मौत, बीमार पिता के इलाज के लिए गया था विदेश, एजेंट की यातना से था परेशान

इटली में यमुनानगर के युवक की मौत ( ETV Bharat )

यमुनानगर: यमुनानगर जिले के गांव रामखेड़ी से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. साल 2023 में बेहतर भविष्य और पिता के इलाज के लिए इटली भेजे गए युवक गगनप्रीत की 4 फरवरी 2026 को मौत हो गई. यह खबर सुनते ही गांव में मातम पसरा हुआ है. परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. बीमारी और आर्थिक तंगी ने किया मजबूर: गगनप्रीत का परिवार वर्षों से आर्थिक परेशानियों और पिता की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. पिता के इलाज और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए परिवार ने अपनी जमीन और जमा पूंजी बेचकर गगनप्रीत को विदेश भेजा. एजेंट के जरिए लाखों रुपये खर्च कर 8 अप्रैल 2023 को वह इटली रवाना हुआ. बीमार पिता के इलाज के लिए गया था विदेश (ETV Bharat) एजेंट करता था शोषण: परिवार का आरोप है कि इटली पहुंचने के बाद एजेंट इंदर सहन ने गगनप्रीत को लगातार प्रताड़ित किया. उसे खेतों में काम करवाया गया, लेकिन उसकी मेहनत का कोई भुगतान नहीं किया गया. गगनप्रीत लगातार मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव में रहा, क्योंकि जो भी कमाई होती थी, वह एजेंट अपने पास रख लेता था.