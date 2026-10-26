यमुनानगर में खनन की गाड़ियां निकलवाने के नाम पर वसूली, महिला ASI ₹9,500 लेते गिरफ्तार
यमुनानगर में खनन वाहनों को निकलवाने के बदले कथित रिश्वत लेने के आरोप में महिला एएसआई रजनी को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया.
Published : October 26, 2026 at 2:50 PM IST
यमुनानगर: यमुनानगर में खनन से भरी गाड़ियों को निकलवाने के नाम पर कथित वसूली के मामले में पानीपत विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए एनफोर्समेंट थाने में तैनात महिला एएसआई रजनी को 9,500 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह खनन वाहनों को निकलने देने के बदले प्रति गाड़ी एक हजार रुपये की मांग करती थी. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की. मामले में अब यह जांच की जा रही है कि कथित वसूली में महिला एएसआई के अलावा कोई अन्य कर्मचारी भी शामिल था या नहीं.
प्रति गाड़ी एक हजार रुपये मांगने का आरोप: दरअसल, यमुनानगर में खनन गतिविधियों के चलते खनन से भरे वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखी जाती है. इसके लिए एनफोर्समेंट की टीमें भी तैनात हैं. इसी विभाग में कार्यरत महिला एएसआई रजनी पर वाहनों को निकलवाने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगा है. शिकायतकर्ता के मुताबिक गाड़ियों को निकलने देने के एवज में प्रति वाहन एक हजार रुपये मांगे जा रहे थे.
छह गाड़ियां निकलने के बाद चार के लिए मांगी रकम: इस बारे में विजिलेंस इंस्पेक्टर सतपाल सिंह ने बताया कि, "शिकायतकर्ता की छह गाड़ियां पहले ही निकल चुकी थीं, जबकि चार अन्य गाड़ियों को निकलवाना बाकी था. इन चार गाड़ियों को निकलने देने के बदले भी रकम मांगी गई. शिकायत के आधार पर विजिलेंस अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई की योजना बनाई और टीम को ट्रैप लगाने की जिम्मेदारी सौंपी. रिश्वत की रकम पर केमिकल लगाया और निर्धारित योजना के तहत कार्रवाई की. सोमवार सुबह महिला एएसआई रजनी को 9,500 रुपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया. टीम ने मौके से रकम भी बरामद की. विजिलेंस अब शिकायतकर्ता के आरोपों और बरामदगी के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है."
अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में: विजिलेंस इंस्पेक्टर सतपाल सिंह ने आगे कहा कि, "जिले में अवैध माइनिंग से जुड़ी गतिविधियों पर कार्रवाई की जाती है और नियमों के उल्लंघन पर वाहनों को पकड़ा भी जाता है. इस मामले में आरोप है कि पैसे लेकर कुछ गाड़ियों को निकलने दिया जाता था. महिला एएसआई की गिरफ्तारी के बाद अब जांच की जा रही है कि कथित वसूली में उसकी भूमिका तक ही मामला सीमित है या इसमें अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं. जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी. फिलहाल महिला एएसआई विजिलेंस की गिरफ्त में है."
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