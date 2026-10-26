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यमुनानगर में खनन की गाड़ियां निकलवाने के नाम पर वसूली, महिला ASI ₹9,500 लेते गिरफ्तार

खनन की गाड़ियां निकलवाने के नाम पर वसूली ( ETV Bharat )

यमुनानगर: यमुनानगर में खनन से भरी गाड़ियों को निकलवाने के नाम पर कथित वसूली के मामले में पानीपत विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए एनफोर्समेंट थाने में तैनात महिला एएसआई रजनी को 9,500 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह खनन वाहनों को निकलने देने के बदले प्रति गाड़ी एक हजार रुपये की मांग करती थी. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की. मामले में अब यह जांच की जा रही है कि कथित वसूली में महिला एएसआई के अलावा कोई अन्य कर्मचारी भी शामिल था या नहीं.

प्रति गाड़ी एक हजार रुपये मांगने का आरोप: दरअसल, यमुनानगर में खनन गतिविधियों के चलते खनन से भरे वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखी जाती है. इसके लिए एनफोर्समेंट की टीमें भी तैनात हैं. इसी विभाग में कार्यरत महिला एएसआई रजनी पर वाहनों को निकलवाने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगा है. शिकायतकर्ता के मुताबिक गाड़ियों को निकलने देने के एवज में प्रति वाहन एक हजार रुपये मांगे जा रहे थे.