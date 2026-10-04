यमुनानगर में रील बनाने नदी में उतारी थार, दलदल में फंसी, JCB हुई फेल तो ट्रैक्टर ने खींचकर निकाला
हरियाणा के यमुनानगर में रील बनाने के लिए स्टंट कर रहे युवक की थार सोम नदी में फंस गई जिसे ट्रैक्टर से निकाला गया.
Published : October 4, 2026 at 7:38 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 7:48 PM IST
यमुनानगर : सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली रील का शौक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लाइक और व्यूज़ के चक्कर में लोग अपनी जान और गाड़ी तक जोखिम में डाल रहे हैं. ताजा मामला यमुनानगर के दादुपुर हैड से सामने आया है, जहां सोम नदी में स्टंट करने के लिए उतारी गई थार बीच नदी में ही फंस गई. आखिरकार थार को ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकालना पड़ा. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
नदी के दलदल में फंसी थार : रील बनाने के चक्कर में नदी में थार उतारना युवक को भारी पड़ गया. मामला शनिवार, 3 अक्टूबर का बताया जा रहा है. यमुनानगर के दादुपुर हैड पर पुल के सामने एक युवक अपनी थार लेकर सोम नदी में उतर गया. कम पानी होने से वहां दलदल बना हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक नदी के बीच थार से स्टंट करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान थार के पहिए जमीन में धंस गए और गाड़ी वहीं फंस गई.
जेसीबी हुई फेल, ट्रैक्टर ने खींचकर निकाला : युवक ने काफी देर तक थार को निकालने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. थार को निकालने के लिए JCB मंगाई गई. जेसीबी से रस्सा बांधकर थार को खींचने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद गाड़ी बाहर नहीं निकल सकी. इस दौरान दलदल में जेसीबी के पहिए भी घूमते रहे और उसके टायर मिट्टी में धंस गए. इसके बाद ट्रैक्टरों को मौके पर बुलाया गया और रस्से से खींचकर थार को नदी से बाहर निकाला गया. मामले में छछरौली थाना प्रभारी ने कहा कि वीडियो की जांच कराई जा रही है.
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल : थार को ट्रैक्टरों से बाहर निकालने का पूरा घटनाक्रम मौके पर मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. स्थानीय लोग इस तरह नदी में वाहन उतारकर स्टंट करने को गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की रील और लाइक के लिए इस तरह जान-माल को जोखिम में डालना भारी पड़ सकता है. जरूरत है कि लोग रोमांच और दिखावे के चक्कर में अपनी और दूसरों की सुरक्षा खतरे में ना डालें.
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