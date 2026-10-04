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यमुनानगर में रील बनाने नदी में उतारी थार, दलदल में फंसी, JCB हुई फेल तो ट्रैक्टर ने खींचकर निकाला

यमुनानगर में रील बनाने नदी में उतारी थार ( ETV Bharat )

यमुनानगर : सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली रील का शौक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लाइक और व्यूज़ के चक्कर में लोग अपनी जान और गाड़ी तक जोखिम में डाल रहे हैं. ताजा मामला यमुनानगर के दादुपुर हैड से सामने आया है, जहां सोम नदी में स्टंट करने के लिए उतारी गई थार बीच नदी में ही फंस गई. आखिरकार थार को ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकालना पड़ा. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.