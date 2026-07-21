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रूस-यूक्रेन युद्ध की भेंट चढ़ा यमुनानगर का लाल, मर्चेंट नेवी के नाविक गुरप्रीत की मिसाइल हमले में मौत

रूस-यूक्रेन युद्ध में यमुनानगर के रहने वाले मर्चेंट नेवी के नाविक गुरप्रीत सिंह बाठ की मौत हो गई.

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रूस-यूक्रेन युद्ध की भेंट चढ़ा यमुनानगर का लाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 21, 2026 at 8:42 PM IST

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यमुनानगरः रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच हुए एक मिसाइल हमले में हरियाणा के यमुनानगर के गांव पंजेटो के रहने वाले मर्चेंट नेवी के नाविक गुरप्रीत सिंह बाठ की मौत हो गई. गुरप्रीत गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले मर्चेंट वेसल 'एमवी गोल्डन लियो' पर तैनात थे.

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गुरप्रीत सिंह बाठ (ETV Bharat)

क्या है मामलाः बताया जा रहा है कि ओडेसा बंदरगाह से रवाना होते ही जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें गुरप्रीत समेत चार भारतीय नागरिकों की जान चली गई. परिवार का इकलौता सहारा रहे गुरप्रीत अपने पीछे माता-पिता, पत्नी और छह माह की बेटी को छोड़ गए हैं. परिजन अब सरकार से पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने की मांग कर रहे हैं.

मर्चेंट नेवी के नाविक गुरप्रीत की मिसाइल हमले में मौत (ETV Bharat)

गांव में छाया मातमः यमुनानगर के गांव पंजेटो में जैसे ही गुरप्रीत सिंह बाठ की मौत की खबर पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया. गुरप्रीत मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और 12 जून को ड्यूटी के लिए तुर्की गए थे. शनिवार रात परिवार से उनकी आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आखिरी बातचीत होगी.

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गुरप्रीत सिंह बाठ के घर मातम (ETV Bharat)

डेढ़ साल पहले हुई थी शादीः गुरप्रीत परिवार के इकलौते बेटे थे. उनके पिता एक हादसे में अपनी टांग गंवा चुके हैं, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी गुरप्रीत पर थी. करीब डेढ़ साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनकी छह माह की एक बेटी है. परिजनों के मुताबिक शव को भारत लाने में करीब 10 दिन लग सकते हैं. परिवार ने केंद्र सरकार से जल्द पार्थिव शरीर स्वदेश लाकर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने की मांग की है.

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गुरप्रीत सिंह बाठ के घर में जमा परिजन (ETV Bharat)
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