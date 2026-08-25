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यमुनानगर की छात्राओं ने स्कूल से शुरू किया हर्बल स्टार्टअप, हर महीने हजारों की कमाई, विदेशों तक पहुंचा प्रोडक्ट

ऑस्ट्रेलिया के बाद इटली से भी आया ऑर्डर: छात्राओं के मुताबिक एक ग्राहक उनका प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अपने रिश्तेदार के लिए लेकर गया था. वहां भी प्रोडक्ट को पसंद किया गया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से सराहना मिली और अब इटली से भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है. छात्राओं का कहना है कि स्थानीय स्तर से शुरू हुआ उनका छोटा कारोबार अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने लगा है.

इंस्टाग्राम से मिलने लगे ऑर्डर: स्थानीय बिक्री के साथ छात्राओं ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. टीम ने इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाया, जिसके माध्यम से उन्हें लगातार ऑर्डर मिलने लगे. छात्राओं के मुताबिक सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट की जानकारी और ग्राहकों की प्रतिक्रिया से नए लोगों तक पहुंच आसान हुई.

गांवों से शुरू हुई बिक्री, फिर बढ़ा बाजार: इसके अलावा टीम की छात्रा नैन्सी ने बताया कि, "शुरुआत में हमने गांवों में बैठक कर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी. इसके बाद स्थानीय दुकानों पर बिक्री शुरू की. धीरे-धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा तो प्रोडक्ट छोटी दुकानों से निकलकर बड़ी मार्केट तक पहुंचने लगा. सोशल मीडिया ने भी हमारे कारोबार को नया बाजार दिया."

पुरस्कार राशि से कारोबार को आगे बढ़ाया: वहीं, टीम की छात्रा रेणुका ने बताया कि, "जिला स्तर पर हमें 25 हजार रुपये और प्रदेश स्तर पर 75 हजार रुपये की पुरस्कार राशि मिली. हमने इस रकम को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगाया. शुरुआत में हम घर से ही प्रोडक्ट तैयार करते थे, लेकिन कारोबार बढ़ने के बाद अब हमने छोटी दुकान लेकर वहीं से काम शुरू कर दिया है."

स्कूल से जिला और राज्य स्तर तक प्रथम: छात्राओं के इस आइडिया ने प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन किया. टीम ने स्कूल स्तर पर पहला स्थान हासिल किया. इसके बाद ब्लॉक और जिला स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में टीम टॉप-10 में रही. इस प्रदर्शन के लिए छात्राओं को कुल एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिली.

कम उम्र में सफेद बालों की समस्या से मिला आइडिया: छात्रा सिया ने बताया कि, "आजकल कम उम्र में ही बच्चों के बाल सफेद होने की समस्या देखने को मिल रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्राकृतिक सामग्री से हर्बल तेल तैयार करने का फैसला किया. तेल को ग्राहकों से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद हमारी टीम ने हर्बल शैम्पू और हेयर सीरम भी तैयार किया. अब हम हर्बल मेहंदी बनाने की तैयारी कर रहे हैं."

"हरवोल" नाम से शुरू किया स्टार्टअप: चारों छात्राओं ने "हरवोल" नाम से टीम बनाकर काम शुरू किया. दरअसल, नवंबर 2025 में स्कूल की अध्यापिका कंवलजीत ने उन्हें कुशल बिजनेस चैलेंज यानी कि केबीसी के बारे में जानकारी दी. इसी दौरान सिया ने अपनी मां रीना देवी के घर पर तैयार किए जाने वाले हर्बल तेल के बारे में बताया. शिक्षिका ने छात्राओं को घरेलू नुस्खे को एक प्रोडक्ट के रूप में विकसित करने के लिए प्रेरित किया.

यमुनानगर: उम्र छोटी है, लेकिन हौसले बड़े हैं...यमुनानगर के लाहरपुर सरकारी स्कूल की चार छात्राओं ने मां के घरेलू नुस्खे को बिजनेस आइडिया में बदलकर अपना हर्बल स्टार्टअप खड़ा कर दिया. स्कूल की छात्रा रेणुका, सिया, नैन्सी और दिव्या की टीम प्राकृतिक सामग्री से बालों के लिए हर्बल तेल तैयार कर रही है. स्थानीय बाजार से शुरू हुआ यह कारोबार अब ऑस्ट्रेलिया और इटली तक पहुंच चुका है.

नवंबर से अब तक करीब एक लाख की कमाई: टीम की छात्रा दिव्या ने बताया कि, "स्थानीय बाजार में अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे ऑर्डर बढ़े हैं. नवंबर 2025 से अब तक टीम करीब एक लाख रुपये की कमाई कर चुकी है. बिजनेस में करीब 50 प्रतिशत तक लाभ मिल रहा है."

लाहरपुर सरकारी स्कूल (ETV Bharat)

कलौंजी, मेथी और भृंगराज से तैयार होता है तेल: छात्राओं के अनुसार हर्बल तेल तैयार करने में कलौंजी, मेथी, भृंगराज और मुलेठी जैसी प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. करी पत्ता और कुछ अन्य सामग्री खेतों व आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है. सामग्री को तैयार कर तेल में मिलाया जाता है और धीमी आंच पर पकाया जाता है. ठंडा होने के बाद इसे बोतलों में पैक किया जाता है.

शैम्पू की कीमत 150 रुपये: टीम ने हर्बल तेल के साथ शैम्पू और हेयर सीरम भी बाजार में उतारा है. छात्राओं के मुताबिक हर्बल शैम्पू की कीमत 150 रुपये प्रति पैक रखी गई है. ग्राहकों से मिल रहे रिस्पांस के आधार पर टीम नए प्रोडक्ट तैयार करने की दिशा में भी काम कर रही है.

हर्बल प्रोडक्ट तैयार करती छात्राएं (ETV Bharat)

पढ़ाई के साथ रोज एक घंटा बिजनेस: स्कूल के अध्यापक मान सिंह ने बताया कि, "स्कूल में NSQF यानी राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के तहत बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा दी जा रही है. केबीसी के दूसरे चरण में करीब छह बिजनेस आइडिया सामने आए थे, जिनमें छात्राओं के हर्बल तेल के आइडिया को चुना गया. छात्राएं पढ़ाई के साथ रोजाना करीब एक घंटा बिजनेस के लिए निकालती हैं."

शिक्षकों ने भी बढ़ाया छात्राओं का हौसला: वहीं, अध्यापक कैलाश चंद ने कहा कि, "छात्राओं ने स्कूल से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक प्रथम स्थान हासिल किया और राज्य स्तर पर भी पुरस्कार जीता. आर्थिक रूप से साधारण परिवारों से आने के बावजूद छात्राएं पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को विश्वास में लेकर उन्हें स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया."

यमुनानगर की छात्रा तैयार कर रही हर्बल हेयर प्रोडक्ट (ETV Bharat)

मां को बेटी की उपलब्धि पर गर्व: छात्रा सिया की मां रीना देवी ने कहा कि, "मैं पहले अपने इस्तेमाल के लिए हर्बल तेल तैयार करती थी और आसपास की महिलाओं को भी इसके बारे में बताती थी. बेटी ने मेरे घरेलू नुस्खे को बिजनेस आइडिया में बदलकर स्टार्टअप शुरू किया, यह मेरे लिए गर्व की बात है."

छोटी उम्र में बड़ा सपना: दरअसल, इन चारों छात्राओं की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच है. पढ़ाई के साथ बिजनेस संभालना उनके लिए चुनौती जरूर है, लेकिन परिवार, शिक्षकों और सरकारी योजना के सहयोग से उन्होंने इसे अवसर में बदल दिया. घर से शुरू हुआ प्रयोग अब छोटी दुकान तक पहुंच चुका है और विदेशी ग्राहकों तक भी इसकी पहुंच बन रही है.

सरकारी स्कूलों के 301 विद्यार्थी चला रहे स्टार्टअप: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे 301 विद्यार्थी हैं, जो स्टार्टअप चलाकर कमाई कर रहे हैं. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कुशल बिजनेस चैलेंज-2.0 के तहत विद्यार्थियों को कारोबार और नए विचारों के लिए मंच उपलब्ध कराया गया. कार्यक्रम के तहत 11,766 विद्यार्थियों ने स्टार्टअप आइडिया पेश किए.

1.18 लाख विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा: एनएसक्यूएफ टीम कोऑर्डिनेटर अमरीश शर्मा के मुताबिक कार्यक्रम के तहत 30 घंटे का पाठ्यक्रम तीन महीने में पूरा कराया गया. इसमें 66 मास्टर ट्रेनर और करीब 5,000 शिक्षक प्रशिक्षित किए गए. स्कूल स्तर की प्रतियोगिता में 23,827 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 1,18,928 विद्यार्थी शामिल रहे.

चरणबद्ध तरीके से हुआ टीमों का चयन: स्कूल स्तर पर 23,827 टीमों में से 2,501 टीमों का चयन किया गया. इसके बाद ब्लॉक स्तर पर 2,501 टीमों में से 595 टीमों को चुना गया, जिसमें 9,580 छात्र शामिल रहे. जिला स्तर-1 पर 220 टीमों का चयन हुआ. कार्यक्रम के तहत कुल 73.70 लाख रुपये की सीड मनी वितरित की गई.

सरकार देती है एक लाख तक की प्रोत्साहन राशि: कुशल बिजनेस योजना 2.0 के तहत सरकारी स्कूलों के चयनित स्टार्टअप को एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. वर्तमान में 43 टीमें संचालित हैं. इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में रोजगार तलाशने के साथ-साथ खुद का कारोबार शुरू करने की सोच विकसित करना है.

महेंद्रगढ़ में भी छात्र तैयार कर रहे किफायती डिजाइनर कपड़े: सरकार की इस योजना के तहत महेंद्रगढ़ के भुंगरका सरकारी स्कूल की 12वीं कक्षा के ब्रजेश, अमन, अंकित, सुधाकर और धीरज ने स्थानीय दर्जियों के सहयोग से महिलाओं के लिए किफायती डिजाइनर कपड़े तैयार करने का ड्राइव थ्रेड्स नाम से स्टार्टअप शुरू किया. उनकी टीम हर माह 60 हजार रुपये की कमाई कर रही है.

दूसरे विद्यार्थियों के लिए बनी मिसाल: यमुनानगर की इन छात्राओं की कहानी बताती है कि स्कूल स्तर पर मिलने वाला सही मार्गदर्शन बच्चों में उद्यमिता की सोच विकसित कर सकता है. सरकारी स्कूल की कक्षा से शुरू हुआ यह आइडिया अब बाजार तक पहुंच चुका है. छात्राओं ने साबित किया है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन मेहनत, आइडिया और सही मार्गदर्शन से सपनों को बड़ा मुकाम दिया जा सकता है.

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