यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारा में बवाल, कोर्ट के आदेश के बाद महंत कर्मजीत ने संभाली गद्दी की जिम्मेदारी, जानें पूरा मामला
यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारा में देर रात बवाल हो गया. कोर्ट के आदेश के बाद महंत कर्मजीत ने गद्दी की जिम्मेदारी संभाली.
Published : March 14, 2026 at 1:28 PM IST
यमुनानगर: संतपुरा गुरुद्वारा में शुक्रवार रात जमकर बवाल हुआ. महंत जगमोहन और महंत कर्मजीत सिंह के समर्थक आमने-सामने हो गए. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस की टीम ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला सुलझाया. दरअसल जगाधरी कोर्ट ने फर्जी वसीयत तैयार कर पैसे हड़पने की कोशिश के मामले में संतपुरा गुरुद्वारे के महंत जगमोहन सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई.
यमुनानगर में संतपुरा गुरुद्वारा विवाद: कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद जोड़ियां गुरुद्वारा के महंत कर्मजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ संतपुरा गुरुद्वारा पहुंचे. इस दौरान महंत जगमोहन सिंह और महंत कर्मजीत सिंह के समर्थक आमने-सामने हो गए. कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए भारी पुलिस मौके पर तैनात रहा. जिसके चलते स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया. इसके बाद जगमोहन सिंह की जगह जोड़ियां गुरुद्वारा के महंत कर्मजीत सिंह ने संतपुरा गुरुद्वारा की गद्दी संभाली.
'क्या है पूरा मामला'? ये पूरा मामला यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है. इस गुरुद्वारे को लेकर महंत कर्मजीत सिंह के एक सेवादार के नाम पर कथित तौर पर फर्जी वसीयत तैयार कर अदालत में पेश की गई थी. आरोप था कि इस वसीयत के जरिए गुरुद्वारे से जुड़े पैसे और संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की गई. मामले की जांच और अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने वसीयत को फर्जी करार दिया और इस मामले में संतपुरा गुरुद्वारे के महंत जगमोहन सिंह को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई.
कब्जा लेने पहुंचे महंत कर्मजीत: अदालत के इस फैसले के बाद जब जोड़ियां गुरुद्वारे के महंत अपने समर्थकों के साथ संतपुरा गुरुद्वारे का कब्जा लेने पहुंचे, तो वहां मौजूद संगत और पंगत में आक्रोश फैल गया. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. विरोध के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने जोरदार नारेबाजी भी की.
पुलिस बल मौके पर रहा मौजूद: स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन और पुलिस को मौके पर बुलाया गया. भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाने और माहौल को शांत करने की कोशिश की. हालांकि इस दौरान लोगों का गुस्सा बढ़ता ही दिखाई दिया और कई लोगों ने "जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल" के नारे लगाए.
महंत जगमोहन को फंसाने का आरोप: इस मामले में सेवादार अंजलि ने महंत कर्मजीत सिंह पर षडयंत्र के तहत जगमोहन को जेल भेजने का आरोप लगाया. अंजलि ने कहा कि "महंत जगमोहन को फंसाया जा रहा है, लेकिन सारी संगत उनके साथ खड़ी है. आज सभी लोग झूठ का साथ दे रहे हैं. सच्चाई के लिए बहुत ही कम लोग खड़े हुए हैं. मेरा सरकार से निवेदन है कि मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जाए"
महंत कर्मजीत सिंह ने जताया आभार: जोड़ियां गुरुद्वारा के महंत कर्मजीत सिंह ने न्यायलय का आभार व्यक्त किया और संगत को शांत रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है. उन्होंने संगत को भी आश्वासन दिया कि गुरुद्वारे में किसी भी तरह की हिंसक ना फैलाए. गुरुओं के बताए रास्ते पर चलकर वाहे गुरु की मेहर प्राप्त करें.
गद्दीनवाज हुए महंत कर्मजीत सिंह: मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत करवाया. इसके बाद जोड़ियां गुरुद्वारे के महंत कर्मजीत सिंह गद्दीनवाज हो गए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अदालत के आदेशों का पालन कानून के दायरे में रहकर ही किया जाएगा और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.
ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में शादी पर बवाल, बनवारे के दौरान दो गुटों में विवाद, जमकर चले ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे