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यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारा में बवाल, कोर्ट के आदेश के बाद महंत कर्मजीत ने संभाली गद्दी की जिम्मेदारी, जानें पूरा मामला

Yamunanagar Santpura Gurdwara Dispute ( Etv Bharat )

यमुनानगर: संतपुरा गुरुद्वारा में शुक्रवार रात जमकर बवाल हुआ. महंत जगमोहन और महंत कर्मजीत सिंह के समर्थक आमने-सामने हो गए. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस की टीम ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला सुलझाया. दरअसल जगाधरी कोर्ट ने फर्जी वसीयत तैयार कर पैसे हड़पने की कोशिश के मामले में संतपुरा गुरुद्वारे के महंत जगमोहन सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई. यमुनानगर में संतपुरा गुरुद्वारा विवाद: कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद जोड़ियां गुरुद्वारा के महंत कर्मजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ संतपुरा गुरुद्वारा पहुंचे. इस दौरान महंत जगमोहन सिंह और महंत कर्मजीत सिंह के समर्थक आमने-सामने हो गए. कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए भारी पुलिस मौके पर तैनात रहा. जिसके चलते स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया. इसके बाद जगमोहन सिंह की जगह जोड़ियां गुरुद्वारा के महंत कर्मजीत सिंह ने संतपुरा गुरुद्वारा की गद्दी संभाली. यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारा में बवाल (Etv Bharat) 'क्या है पूरा मामला'? ये पूरा मामला यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है. इस गुरुद्वारे को लेकर महंत कर्मजीत सिंह के एक सेवादार के नाम पर कथित तौर पर फर्जी वसीयत तैयार कर अदालत में पेश की गई थी. आरोप था कि इस वसीयत के जरिए गुरुद्वारे से जुड़े पैसे और संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की गई. मामले की जांच और अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने वसीयत को फर्जी करार दिया और इस मामले में संतपुरा गुरुद्वारे के महंत जगमोहन सिंह को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई. कब्जा लेने पहुंचे महंत कर्मजीत: अदालत के इस फैसले के बाद जब जोड़ियां गुरुद्वारे के महंत अपने समर्थकों के साथ संतपुरा गुरुद्वारे का कब्जा लेने पहुंचे, तो वहां मौजूद संगत और पंगत में आक्रोश फैल गया. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. विरोध के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने जोरदार नारेबाजी भी की.