यमुनानगर में प्लाईवुड कारोबारी के घर डकैती, चौकीदार को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम, दोनों बेटों संग मास्टरमाइंड गिरफ्तार
यमुनानगर में प्लाईवुड कारोबारी के घर डकैती मामले में पुलिस ने मां और दो बेटों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : August 5, 2026 at 11:06 AM IST
यमुनानगर: यमुनानगर पुलिस ने प्लाईवुड कारोबारी के घर हुई डकैती मामले का खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार इस वारदात की कथित मास्टरमाइंड एक महिला है, जिसने अपने दो बेटों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं.
चौकीदार को बनाया बंधक: पुलिस के मुताबिक 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरम्यानी रात प्रोफेसर कॉलोनी स्थित प्लाईवुड कारोबारी भूवनेश बंसल के घर तीन लोग घुसे. आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद चौकीदार को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया. करीब तीन लाख रुपये की नकदी और एक चांदी का सिक्का लेकर फरार हो गए. घटना के बाद जिले में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच तेज कर दी.
गुप्त सूचना से मिली सफलता: वारदात के बाद सभी अपराध शाखाओं को आरोपियों की तलाश में लगाया गया. जांच के दौरान क्राइम ब्रांच-1 ने गुप्त सूचना के आधार पर आजाद नगर निवासी वर्षा रानी को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, उसकी निशानदेही पर 50 हजार रुपये और लूटा गया चांदी का सिक्का बरामद किया गया. इसके बाद जांच में महिला के दोनों बेटे हर्ष और मनप्रीत की कथित संलिप्तता सामने आई, जिन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया.
रिमांड में होंगे कई खुलासे: मामले में क्राइम ब्रांच-1 के प्रभारी राज कुमार ने कहा कि, "गुप्त सूचना और जांच के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. महिला की निशानदेही पर नकदी और चांदी का सिक्का बरामद किया गया है. आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा, ताकि लूट की शेष रकम, वारदात में इस्तेमाल हथियार और कार की बरामदगी की जा सके. पूछताछ में मामले से जुड़े अन्य पहलुओं के भी खुलासे की उम्मीद है."
ये भी पढ़ें:नूंह में विस्फोटक सामग्री से भरा टेंपो बरामद, तीन युवक गिरफ्तार, बड़ी संख्या में कोयला और पोटैशियम मिला