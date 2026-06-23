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यमुनानगर में रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार

रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

JAGDISH BANSAL MURDER CASE
रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 23, 2026 at 5:52 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 6:00 PM IST

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यमुनानगर: जिले के जठलाना कस्बे में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया है. मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों करनाल के निवासी हैं. दोनों जगदीश बंसल के घर पर लूटपाट के लिए आये थे. वारदात के समय दोनों आरोपी स्मैक के नशे में थे. इसी दौरान जगदीश बंसल के द्वारा लूटपाट में बाधा डाले जाने और बाद में पहचान खुलने की डर से बदमाशों ने हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे. 19 जून की सुबह घर का दरवाजा नहीं खुलने पर नौकरानी की सूचना पर हत्या के बारे में पता चला था.

रिमांड पर ले पुलिस करेगी पूछताछः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष चौधरी ने बताया कि "पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर जिले की सभी टीमों को इस सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था. हत्या के बाद मामले में पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों, परंपरागत जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपी पकड़े गए. अपराध शाखा-1 और अपराध शाखा-2 की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा."

जठलाना हत्याकांड का यमुनानगर पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

बाइक पर सवार होकर आये थे दोनों आरोपीः जांच के दौरान पुलिस ने गांव जठलाना और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें वारदात की रात संदिग्ध मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक घटनास्थल के आसपास दिखाई दिए. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर 22 जून को करनाल जिले के गांव घीड के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

दोनों आरोपियों के खिलाफ कुल 10 मामले हैं दर्जः गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय कुमार और अंकित निवासी गांव घीड, जिला करनाल के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया कि 18-19 जून की रात दोनों आरोपी चोरी की नीयत से बुजुर्ग जगदीश बंसल के घर में घुसे थे. विरोध करने पर उन्होंने धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी. आरोपी अजय के खिलाफ लूट और चोरी के 6 मामले दर्ज हैं. वहीं अंकित के खिलाफ 4 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. अब दोनों आरोपियों से रिमांड के दौरान गहन पूछताछ की जाएगी.

ये भी पढ़ें-यमुनानगर में रिटायर्ड इंजीनियर की घर में घुसकर हत्या, छत के रास्ते घुसे हमलावर, इलाके में दहशत
Last Updated : June 23, 2026 at 6:00 PM IST

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