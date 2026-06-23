ETV Bharat / state

यमुनानगर में रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार

रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों आरोपी ( ETV Bharat )

यमुनानगर: जिले के जठलाना कस्बे में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया है. मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों करनाल के निवासी हैं. दोनों जगदीश बंसल के घर पर लूटपाट के लिए आये थे. वारदात के समय दोनों आरोपी स्मैक के नशे में थे. इसी दौरान जगदीश बंसल के द्वारा लूटपाट में बाधा डाले जाने और बाद में पहचान खुलने की डर से बदमाशों ने हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे. 19 जून की सुबह घर का दरवाजा नहीं खुलने पर नौकरानी की सूचना पर हत्या के बारे में पता चला था. रिमांड पर ले पुलिस करेगी पूछताछः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष चौधरी ने बताया कि "पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर जिले की सभी टीमों को इस सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था. हत्या के बाद मामले में पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों, परंपरागत जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपी पकड़े गए. अपराध शाखा-1 और अपराध शाखा-2 की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा."