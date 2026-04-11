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यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई, बड़े ड्रग्स नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 25 लाख की चरस-हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

गुप्त सूचना पर पहला आरोपी काबू: इस बारे में डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि, "10 अप्रैल को एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज अनिल कुमार को सूचना मिली थी कि एक युवक गांव तेलीपुरा बाईपास पुल के पास नशीले पदार्थ के साथ मौजूद है. सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया. उसकी पहचान मुखर्जी पार्क, जगाधरी निवासी राजकुमार उर्फ चाकू के रूप में हुई."

यमुनानगर: यमुनानगर की एंटी नारकोटिक सेल ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 लाख रुपये मूल्य के नशीले पदार्थों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी.

आरोपी के पास से हेरोइन बरामद: डीएसपी रजत गुलिया ने आगे बताया कि, "ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 120 ग्राम हेरोइन (स्मैक) बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पूछताछ के दौरान नशा सप्लाई करने वाले और खरीददारों का पता लगाया जाएगा."

दूसरी टीम ने पकड़ा चरस तस्कर: इसी दौरान एंटी नारकोटिक सेल की दूसरी टीम ने स्टार्च मिल रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया. उसकी पहचान बिहार के पश्चिमी चंपारण निवासी अब्दुल मनान अंसारी के रूप में हुई. तलाशी में उसके पास से 5 किलोग्राम चरस (सुल्फा) बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुराने मामलों का भी खुलासा: पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले भी नशा तस्करी के मामलों में संलिप्त रहे हैं. राजकुमार पर पहले से एक मामला दर्ज है, जबकि अब्दुल मनान अंसारी के खिलाफ कानपुर में 9 किलो सुल्फा का केस विचाराधीन है. पुलिस अब रिमांड के दौरान पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है.

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