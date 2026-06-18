यमुनानगर में शराब के नशे में पति बना हैवान, घरेलू विवाद में पत्नी की गला घोंटकर कर दी हत्या
यमुनानगर में शराबी पति पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या का आरोप है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.
Published : June 18, 2026 at 11:03 AM IST
यमुनानगर: यमुनानगर के गांव गधौला में घरेलू हिंसा का एक दर्दनाक मामला सामने आया है. आरोप है कि शराब के नशे में पति ने अपनी 50 वर्षीय पत्नी महेंद्र देवी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
घरेलू विवाद बना जानलेवा: परिजनों के अनुसार महेंद्र देवी की कोई संतान नहीं थी. उन्होंने अपनी बहन की बेटी प्राची को बेटी की तरह पाला था. परिजनों का आरोप है कि दर्शन लाल अक्सर शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करता था. कई बार मामला पुलिस और पंचायत तक भी पहुंचा, लेकिन हर बार समझौते के बाद विवाद शांत हो जाता था. कुछ समय पहले ही महेंद्र देवी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पति के घर लौटी थीं.
मेहनत-मजदूरी कर करती थीं गुजर-बसर: ग्रामीणों के अनुसार महेंद्र देवी मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती थीं. आरोप है कि देर रात पति ने दुपट्टे से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
बेटी का दर्द छलका: मामले में मृतका की गोद ली हुई बेटी प्राची ने कहा कि, "मेरे पिता अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे. मां ने पूरी जिंदगी दुख सहा, लेकिन परिवार को बचाने की कोशिश करती रहीं. आज उन्होंने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया."
पुलिस बोली- "जल्द होगी गिरफ्तारी": वहीं, जांच अधिकारी अजय ने कहा कि, "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की गहन जांच की जा रही है. आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
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