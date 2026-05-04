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पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर जमकर नाचे यमुनानगर विधायक, झालमुड़ी और लड्डू बांटकर लोगों को दी बधाई

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने जमकर डांस किया और झालमुड़ी के साथ लड्डू बांटें हैं.

Yamunanagar MLA dances wildly on BJP victory in West Bengal and Distributed JhalMuri with Ladoo
पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर जमकर नाचे यमुनानगर विधायक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 4, 2026 at 7:28 PM IST

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Updated : May 4, 2026 at 7:55 PM IST

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यमुनानगर : पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर देश भर में खुशी का माहौल है. इसी कड़ी में यमुनानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया. यमुनानगर से बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया. इस दौरान विधायक ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया और लोगों को पश्चिम बंगाल चुनाव से पॉपुलर हुई झालमुड़ी के साथ लड्डू खिलाए.

खूब नाचे यमुनानगर विधायक : यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा की खुशी आज देखते ही बन रही थी. पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आखिर लंबी कोशिशों के बाद जीत जो मिली है. ममता का किला ढहने पर बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने जमकर कार्यकर्ताओं के साथ डांस किया. मीडिया से बातचीत करते हुए यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि जो भारत मां से प्यार करता है, वो आज खुश है.

पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर जमकर नाचे यमुनानगर विधायक (Etv Bharat)

झालमुड़ी के साथ बांटें लड्डू : उन्होंने आगे कहा कि गुंडों की सरकार को बंगाल में लोगों ने उखाड़ फेंका है और राष्ट्रवादी लोगों की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है. उन्होंने कहा कि ये मोदी का जलवा है. पहले झालमुड़ी को उत्तर भारत के लोग ज्यादा जानते नहीं थे लेकिन पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाने के बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है और उत्तर भारत के लोग भी झालमुड़ी को अच्छे से जानने लगे हैं. उन्होंने इस दौरान झालमुड़ी और लड्डू बांटकर खूब खुशियां मनाई.

Last Updated : May 4, 2026 at 7:55 PM IST

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