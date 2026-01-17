ETV Bharat / state

यमुनानगर से बेरंग लौटी पंजाब की बारात, थाने पहुंचा मामला

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में निकाह के लिए पंजाब से आई बारात बैरंग लौट गई. दरअसल, दोनों पक्षों में बिरादरी को लेकर विवाद हो गया. रिश्ता कराने वाले बिचौलिए ने दोनों पक्षों को कास्ट की बात सही से नहीं बताई, जिसके चलते निकाह का ये मामला थाने तक पहुंच गया. पुलिस ने थाने में दूल्हा-दुल्हन के दोनों पक्षों को बुलाया. काफी देर तक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चला. जिसके कारण विवाद का कोई हल नहीं निकल सका और कई घंटे हंगामे के बाद पुलिस ने दुल्हन को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया. जहां मजिस्ट्रेट के सामने दुल्हन के बयान दर्ज कराए गए हैं.

थाने पहुंचा निकाह का मामला: पूरा मामला हरियाणा के यमुनानगर जिले में छोटा लापरा गांव का है. जांच अधिकारी ने बताया कि "लापरा गांव के एक मुस्लिम परिवार की लड़की का रिश्ता पंजाब के राजपुरा में मुस्लिम परिवार में करीब एक महीने पहले तय हुआ था. लड़की पक्ष को निकाह के तीन दिन पहले ही लड़के वालों की कास्ट पता चली है. जिसके बाद लड़की पक्ष ने निकाह से इनकार कर दिया था. लेकिन तय कार्यक्रम के अनुसार ही 16 जनवरी को दूल्हा पक्ष दुल्हन लाने के लिए बारात लेकर लड़की के घर पहुंचा और विवाद बढ़ गया. लड़की मुस्लिम समाज से मलाह कास्ट से संबंध रखती है, जबकि लड़का तेली कास्ट का है".