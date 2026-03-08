ETV Bharat / state

यमुनानगर के युवाओं ने यूपीएससी में मारा "चौका"!, 4 युवाओं ने एक साथ गाड़े कामयाबी के झंडे

4 युवाओं ने यूपीएससी में मारा सफलता का "चौका" : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में यमुनानगर जिले के 4 युवाओं ने शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. मानसी गुप्ता ने 78वां रैंक, कशिश कालड़ा ने 96वां रैंक, जगाधरी में कार्यरत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी दीपांशु जिंदल ने 38वां रैंक और कृषि विभाग में कार्यरत अमनप्रीत ने 319वां रैंक हासिल किया है. चारों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है. उनके घरों और कार्यालयों में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

मां डॉक्टर, पिता सीए और भाई एडवोकेट : मानसी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है. उनका कहना है कि यहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था. रोजाना करीब 8-8 घंटे की पढ़ाई और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने की वजह से वे इस मुकाम तक पहुंच पाईं. बातचीत के दौरान मानसी ने बताया कि उनकी मां शिवानी पेशे से डॉक्टर हैं, पिता राहुल गुप्ता सीए हैं और भाई रोहन गुप्ता वकालत करते हैं. परिवार के सभी सदस्यों का अलग-अलग पेशा होने के कारण उन्होंने भी अपने लिए अलग रास्ता चुना और आज उन्हें अपनी मंजिल मिल गई है. 24 मई 2000 को यमुनानगर के जगाधरी में जन्मी मानसी ने 12वीं तक की पढ़ाई स्वामी विवेकानंद स्कूल से की. 12वीं कक्षा में कॉमर्स में टॉपर रहने के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई चुनी और इसके लिए नेशनल लॉ कॉलेज बेंगलुरु में दाखिला लिया. मानसी का कहना है कि लॉ की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि कोर्ट में बहस करने के बजाय अगर वे आईएएस अधिकारी बनेंगी तो कानून को लागू कराने का काम कर सकेंगी. इसी सोच ने उनका रुझान यूपीएससी की ओर बढ़ाया. उन्होंने बताया कि लॉ की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी, लेकिन उस समय वे प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी. पहला प्रयास उन्होंने सिर्फ परीक्षा को समझने के लिए दिया था. 2023 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी को ही अपना लक्ष्य बना लिया. मानसी ने बताया कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से की. 2024 में दूसरी बार परीक्षा देने पर उन्होंने प्रीलिम्स और मेन्स पास कर इंटरव्यू तक का सफर तय किया, लेकिन अंतिम सूची में जगह नहीं बना पाईं. इसके बाद उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया और खास तौर पर ऑप्शनल विषय पर अधिक ध्यान दिया. उन्होंने बताया कि तीसरे प्रयास के लिए वे पूरी तरह तैयार थीं. करीब 3 साल की लगातार मेहनत और लगन के बाद आखिरकार उन्होंने यह मुकाम हासिल कर लिया. दिसंबर में उनका इंटरव्यू हुआ था और अब जारी हुई सूची में उन्हें 78वीं रैंक मिली है. मानसी ने बताया कि तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी. वे केवल वॉट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल भी सिर्फ जरूरी जानकारी के लिए करती थीं. मानसी अपनी मां शिवानी को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानती हैं. उनका कहना है कि उनकी मां दिन-रात मरीजों की सेवा करने के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं. मां को देखकर ही उनके मन में लोगों की सेवा करने का विचार आया. उन्होंने कहा कि जब उनकी मां मरीजों की सेवा कर सकती हैं, तो वे भी प्रशासनिक सेवा में जाकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान कर सकती हैं. मां की प्रेरणा और पिता और भाई के सहयोग से ही वे ये मुकाम हासिल कर पाई हैं. मानसी के पिता राहुल गुप्ता सीए है, मां शिवानी पेशे से डॉक्टर है. भाई रोहन गुप्ता वकालत करते हैं.

कशिश कालड़ा ने हासिल की 96वा रैंक : वहीं यमुनानगर जिले की ही बेटी कशिश कालड़ा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की है. इससे पहले कशिश ने परीक्षा में 111वीं रैंक प्राप्त की थी, लेकिन इस बार बेहतर रैंक के साथ उन्होंने अपने परिवार और जिले का नाम और ऊंचा कर दिया है. परिणाम के बाद कशिश के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. शहर के सेक्टर-17 निवासी कशिश कालड़ा ने महज 24 साल की उम्र में ये बड़ी सफलता हासिल की है. कशिश के पिता गुलशन कालड़ा हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, पंचकूला में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले वे यमुनानगर में जिला दमकल अधिकारी भी रह चुके हैं. बेटी की सफलता से पिता गुलशन कालड़ा और मां कविता कालड़ा बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है. गुलशन कालड़ा ने बताया कि कशिश की प्रारंभिक शिक्षा जगाधरी के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई, जहां से उन्होंने दसवीं पास की. इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गईं और दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम से 12वीं की शिक्षा पूरी की. 12वीं के बाद कशिश ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमेन से राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) में स्नातक की पढ़ाई की. परिवार के अनुसार कशिश बचपन से ही पढ़ाई में होनहार रही हैं और उन्होंने शुरू से ही आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा था. लक्ष्य तय कर उन्होंने लगातार मेहनत की और आज उसी का परिणाम है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. कशिश माता-पिता की इकलौती संतान हैं. उनकी सफलता से परिवार के साथ-साथ रिश्तेदारों, दोस्तों और सहपाठियों में भी खुशी का माहौल है. कशिश के माता-पिता का कहना है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. यदि उन्हें सही दिशा, मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो वे हर मुकाम हासिल कर सकती हैं.

दीपांशु जिंदल ने देशभर में हासिल किया 38वां स्थान : जगाधरी में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत दीपांशु जिंदल ने सिविल सेवा परीक्षा में पूरे देश में 38वां स्थान प्राप्त किया है. उनकी इस उपलब्धि पर उपायुक्त प्रीति, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी. दीपांशु जिंदल का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ है और उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई वहीं से की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स ऑनर्स में स्नातक किया, जहां वह टॉपर रहे. इससे पहले वह हरियाणा सिविल सर्विसेज परीक्षा में भी छठा स्थान प्राप्त कर चुके हैं और वर्तमान में जगाधरी में बीडीपीओ के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के संस्कारों, बहन-जीजा और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन को दिया.