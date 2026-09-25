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शराब कारोबार से जुड़ी 21.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी! विभाग बोला- '5 करोड़ की रिकवरी, जांच कमेटी गठित'

यमुनानगर में शराब कारोबार से जुड़ी 21.30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. विभाग ने इस पर सफाई दी है.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2026 at 7:15 PM IST

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यमुनानगर: शराब कारोबार से जुड़ी 21.30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोप है कि शराब की दो बड़ी फर्मों ने एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग के सरकारी सॉफ्टवेयर में हेरफेर कर करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया. शिकायतकर्ता ने 100 से ज्यादा फर्जी ई-GRN नंबर जनरेट होने और सील किए गए गोदामों को दो दिन बाद दोबारा खोलने पर सवाल उठाए हैं. वहीं विभाग का कहना है कि करोड़ों रुपये की रिकवरी की जा चुकी है और पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है.

यमुनानगर में शराब कारोबार से जुड़ा घोटाला: यमुनानगर में शराब कारोबार से जुड़े इस मामले ने एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिकायतकर्ता अभिनव कोहली का आरोप है कि शराब की दो फर्मों ने विभाग के सॉफ्टवेयर में कथित हेरफेर कर करीब 21.30 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया. उनका दावा है कि इस दौरान 100 से अधिक फर्जी ई-GRN नंबर जनरेट किए गए.

शराब कारोबार से जुड़ी 21.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी! (ETV Bharat)

'100 से अधिक फर्जी ई-GRN नंबर जनरेट': शिकायतकर्ता का कहना है कि मामला सामने आने के बाद विभाग ने दोनों फर्मों के गोदाम सील किए, लेकिन महज दो दिन बाद ही उन्हें दोबारा खोल दिया गया. उन्होंने मांग की है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित फर्मों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए.

करीब 5 करोड़ रुपये की रिकवरी: वहीं एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग ने मामले में अपनी कार्रवाई का पक्ष रखा है. DETC जितेंद्र कुमार के अनुसार विभाग अब तक करीब 5 करोड़ रुपये की रिकवरी कर चुका है. साथ ही दोनों फर्मों की करीब 31 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों के दस्तावेज विभाग के पास मौजूद हैं, जिनके आधार पर आगे की रिकवरी की जाएगी.

जांच कमेटी गठित: फिलहाल विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है. एक तरफ शिकायतकर्ता करोड़ों रुपये के कथित घोटाले और सिस्टम में सेंध के आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर विभाग रिकवरी और जांच की प्रक्रिया जारी होने की बात कह रहा है. अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि सरकारी राजस्व को वास्तविक नुकसान कितना हुआ और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.

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