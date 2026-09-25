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शराब कारोबार से जुड़ी 21.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी! विभाग बोला- '5 करोड़ की रिकवरी, जांच कमेटी गठित'

यमुनानगर: शराब कारोबार से जुड़ी 21.30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोप है कि शराब की दो बड़ी फर्मों ने एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग के सरकारी सॉफ्टवेयर में हेरफेर कर करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया. शिकायतकर्ता ने 100 से ज्यादा फर्जी ई-GRN नंबर जनरेट होने और सील किए गए गोदामों को दो दिन बाद दोबारा खोलने पर सवाल उठाए हैं. वहीं विभाग का कहना है कि करोड़ों रुपये की रिकवरी की जा चुकी है और पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है.

यमुनानगर में शराब कारोबार से जुड़ा घोटाला: यमुनानगर में शराब कारोबार से जुड़े इस मामले ने एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिकायतकर्ता अभिनव कोहली का आरोप है कि शराब की दो फर्मों ने विभाग के सॉफ्टवेयर में कथित हेरफेर कर करीब 21.30 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया. उनका दावा है कि इस दौरान 100 से अधिक फर्जी ई-GRN नंबर जनरेट किए गए.

शराब कारोबार से जुड़ी 21.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी! (ETV Bharat)

'100 से अधिक फर्जी ई-GRN नंबर जनरेट': शिकायतकर्ता का कहना है कि मामला सामने आने के बाद विभाग ने दोनों फर्मों के गोदाम सील किए, लेकिन महज दो दिन बाद ही उन्हें दोबारा खोल दिया गया. उन्होंने मांग की है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित फर्मों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए.