यमुनानगर में आज से अंतर्राज्यीय कपाल मोचन मेला शुरू, सुरक्षा के किए गए सख्त इंतजाम, जानें क्या है इस बार खास

अंतर्राज्यीय कपाल मोचन मेला 2025 ( ETV Bharat )

यमुनानगर: जिले में आज से ऐतिहासिक कपाल मोचन मेला की शुरुआत हो चुकी है. इस बार मेले को लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की है. एक दिन पहले एडीसी नवीन आहूजा ने मेला परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायतें दीं थी. विशेष रूप से मेला परिसर को पॉलिथिन मुक्त बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. 2500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात: प्रशासन ने मेले की व्यवस्थाओं के लिए लगभग एक महीने से तैयारी शुरू कर दी थी. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कपाल मोचन तीर्थ के तीनों सरोवर की साफ-सफाई कर उन्हें भरपूर साफ पानी से भरा गया है. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. यमुनानगर में आज से अंतर्राज्यीय कपाल मोचन मेला शुरू (ETV Bharat) मेला क्षेत्र को चार सेक्टर में बांटा गया: इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेला क्षेत्र को चार सेक्टर में बांटा गया है और 10 अस्थाई पुलिस चौकियां बनाई गई हैं. इसके अलावा, बड़े वाहनों के लिए रूट डायवर्जन का इंतजाम किया गया है. मेला परिसर में 18 पुलिस नाके और 13 पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं. सुरक्षा की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से 24 घंटे व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी.