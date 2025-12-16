ETV Bharat / state

यमुनानगर में यूरिया की तस्करी, यूरिया के बैग से लदी गाड़ी काबू, फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केस दर्ज

यमुनानगर में औद्योगिक इकाइयां पोर्टल लागू होने के बावजूद भी बाज नहीं आ रही है. अवैध यूरिया तस्करी जारी है.

यमुनानगर में यूरिया की तस्करी
यमुनानगर में यूरिया की तस्करी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 16, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में एक बार फिर कृषि योग्य यूरिया खाद का औद्योगिक इकाई में अवैध तरीके से इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है. छापेमारी कर कृषि विभाग ने मौके से 45 बैग बरामद किए और पुलिस को शिकायत देकर फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

बाज नहीं आ रहे यूरिया तस्कर: कृषि योग्य यूरिया का अवैध इस्तेमाल ना हो इसके लिए सरकार ने किसानों को खाद वितरित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया. जिसके जरिए ही मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान यूरिया खरीद सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद यूरिया तस्कर बाज नहीं आ रहे और धड़ल्ले से औद्योगिक इकाइयों में किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाला यूरिया पहुंच रहा है. क्योंकि बिना सब्सिडी के एक यूरिया बैग करीब 2 हजार रुपये का मिलता है. जिसे औद्योगिक इकाइयों के लिए मार्केट में बेचा जाता है.

अवैध तरीके से बेचा जा रहा यूरिया (Etv Bharat)

औद्योगिक इकाइयां डकार रही कृषि योग्य यूरिया: वहीं, किसानों को 268 रुपये प्रति बैग यूरिया मिलता है. इतना बड़ा अंतर होने के चलते करीब एक दशक से औद्योगिक इकाइयां किसानों की सब्सिडी डकारने का काम कर रही हैं. यानि करीब 1700 रुपये सस्ता यूरिया इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसा ही मामला मंगलवार को यमुनानगर के तोलीपुरा स्थित लिगना डेकार नामक इकाई में सामने आया. कृषि विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची, तो वहां यूरिया के 45 बैग से लदी हुई पिकअप मिली और 34 खाली बैग मिले.

पुलिस को सौंपी यूरिया की गाड़ी: कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि "गाड़ी को यूरिया समेत बरामद कर पुलिस के हवाले कर दिया है. मौके से गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया था. वहीं, बूड़िया पुलिस को शिकायत देकर फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है". उन्होंने कहा कि "किसानों को यूरिया लेने में अब कोई परेशानी नहीं है. पंजीकृत किसान पोर्टल के जरिए यूरिया ले सकते हैं. जिले में यूरिया की कमी नहीं है". हालांकि जब उनसे पूछा गया कि पोर्टल होने के बावजूद फैक्ट्रियों में कृषि योग्य यूरिया कैसे पहुंच रहा है, तो इस सवाल का वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में फिर चला पीला पंजा, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त

ये भी पढ़ें: हरियाणा सरकार का महिलाओं को नए साल का तोहफा, 550 महिला पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती

TAGGED:

45 BAGS RECOVERED
ILLEGAL UREA SMUGGLING
यमुनानगर अवैध यूरिया तस्करी
हरियाणा कृषि विभाग
YAMUNANAGAR ILLEGAL UREA SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.