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यमुनानगर में पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ फायरिंग, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन

छलनी हो गया फैक्ट्री गेट: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं. स्वयं पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने आधा दर्जन से अधिक गोलियां चलाईं. फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि फैक्ट्री गेट छलनी हो गया और गोलियां गेट को पार करते हुए दूर खड़े एक ट्रक में जा लगीं. बदमाशों ने आते ही बिना किसी बातचीत के सीधे फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर में इनेलो के पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर अज्ञात बदमाशों ने सोमवार देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी. जानकारी के अनुसार, दो बाइक सवार युवक अचानक फैक्ट्री के बाहर पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गए.

घटनास्थल से गोलियों के खोल बरामद: मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खोल बरामद किए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि फैक्ट्री पार्टनरशिप में संचालित होती है, जिसके चलते पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

3 टीमें कर रही है जांचः इस मामले में सीआईए-1, सीआईए-2 और स्पेशल स्टाफ की टीमें भी जांच में जुट गई हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि फायरिंग पिस्टल से की गई थी या किसी अन्य हथियार का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि गेट और ट्रक के बीच दूरी काफी बताई जा रही है.

क्या बोले जांच अधिकारीः जठलाना थाना जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि "रात करीब 9:55 बजे सूचना मिली कि एक फैक्ट्री (ट्राइनोक्स्लमिनेट फैक्ट्री) के गेट पर दो अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए."

आरोपियों ने ढके हुए थे अपने चेहरेः फायरिंग के दौरान आरोपियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में तुरंत नाकाबंदी कर दी गई. पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है.