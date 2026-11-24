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यमुनानगर में कपालमोचन मेले का भव्य समापन, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने धर्मशालाओं के विकास के लिए दिए 2 करोड़ रुपये, ड्रोन शो ने मोहा मन

कपालमोचन मेले का भव्य समापन ( ETV Bharat )

यमुनानगर: कपालमोचन मेला का देर रात भव्य समापन हो गया. मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की. मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर अरदास की और तीनों पवित्र सरोवरों के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई. मुख्यमंत्री ने धर्मशालाओं के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की. वहीं, मेले में पहली बार आयोजित ड्रोन शो ने आसमान में आकर्षक आकृतियां बनाकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया.