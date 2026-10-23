ETV Bharat / state

यमुनानगर में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, महिला समेत 3 झुलसे, दो PGI चंडीगढ़ रेफर

गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

यमुनानगर: शहर की महादेव कॉलोनी के बाहर चित्र मंदिर रोड पर देर शाम गैस पाइपलाइन में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. हादसा उस समय हुआ, जब पाइपलाइन पर काम चल रहा था. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक गैस लीक होने के बाद अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

महिला समेत तीन लोग झुलसे: इस बारे में स्थानीय निवासी ने बताया कि, "हादसे में एक महिला और दो पुरुष झुलस गए. आग लगने के समय आसपास मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें एक महिला और एक पुरुष की हालत गंभीर है. दोनों को बेहतर उपचार के लिए चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर किया गया है."