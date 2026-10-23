यमुनानगर में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, महिला समेत 3 झुलसे, दो PGI चंडीगढ़ रेफर
यमुनानगर में गैस पाइपलाइन में आग लगने से महिला समेत तीन लोग झुलसे. दो गंभीर घायलों को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया.
Published : October 23, 2026 at 11:49 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 1:00 PM IST
यमुनानगर: शहर की महादेव कॉलोनी के बाहर चित्र मंदिर रोड पर देर शाम गैस पाइपलाइन में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. हादसा उस समय हुआ, जब पाइपलाइन पर काम चल रहा था. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक गैस लीक होने के बाद अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
महिला समेत तीन लोग झुलसे: इस बारे में स्थानीय निवासी ने बताया कि, "हादसे में एक महिला और दो पुरुष झुलस गए. आग लगने के समय आसपास मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें एक महिला और एक पुरुष की हालत गंभीर है. दोनों को बेहतर उपचार के लिए चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर किया गया है."
ब्यूटी पार्लर समेत तीन दुकानें प्रभावित: मामले में थाना प्रभारी मनोज वर्मा ने कहा कि, "हमें आग की सूचना मिली थी. आग से एक ब्यूटी पार्लर, बिजली की दुकान और एक अन्य दुकान प्रभावित हुईं इनमें से दो दुकानें बंद थीं, जबकि ब्यूटी पार्लर में एक महिला कपड़ों पर प्रेस कर रही थी. इसी दौरान आग भड़कने से महिला उसकी चपेट में आ गई और गंभीर रूप से झुलस गई. आग की लपटों के कारण आसपास के क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया. फिलहाल हम जांच कर रहे हैं. " वहीं, मामले में गैस पाइपलाइन कर्मचारी ने कहा कि, "घटना की जानकारी के बाद टीम मौके पर पहुंची है. हम जांच कर रहे हैं."
दो घायलों की हालत गंभीर: फिलहाल हादसे में तीन लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आई है. इनमें दो की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
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