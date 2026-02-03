यमुनानगर में इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन 2 करोड़ लीटर पानी की होगी सफाई, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्लांट का लिया जायजा
पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी शहर में निर्माणाधीन इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया.
Published : February 3, 2026 at 9:00 PM IST
यमुनानगरः जगाधरी शहर की औद्योगिक इकाइयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. गांव परवालों में करीब 98 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से न सिर्फ प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, बल्कि उद्योगों को भी बड़ा फायदा मिलेगा. परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसे जगाधरी शहर के विकास के लिए मील का पत्थर बताया.
मोहन नगर नाले को पाइपलाइन से संयंत्र में जोड़ा जाएगाः पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि "गांव परवालों में बन रहा इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ लीटर औद्योगिक अपशिष्ट जल को साफ करने में सक्षम होगा. मोहन नगर नाले से 800 एमएम डायमीटर की पाइपलाइन के माध्यम से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को संयंत्र तक लाया जाएगा, जहां उसका ट्रीटमेंट कर उपयोग योग्य बनाया जाएगा."
सितंबर 2026 तक पूरी होगी परियोजनाः उन्होंने कहा कि "जगाधरी एक पुराना औद्योगिक शहर है, जहां हजारों छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है. लंबे समय से इंडस्ट्रियलिस्ट इस परियोजना की मांग कर रहे थे, जिसे उनके पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सहयोग से मंजूरी दिलवाई गई. यह प्रोजेक्ट सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है."
पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी मजबूतीः कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि "इस प्लांट के बनने से औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक तरीके से शोधन होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी." उन्होंने कहा कि "प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. यह परियोजना जगाधरी शहर की लंबे समय से चली आ रही मांग थी. इसके बनने से प्रदूषण कम होगा और उद्योगों को भी बड़ी राहत मिलेगी. हम क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं और आगे भी जरूरत के अनुसार नई योजनाएं चलाई जाएंगी."
निरीक्षण के दौरान उद्योग संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद रहे. सभी ने इस परियोजना को जगाधरी के औद्योगिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया.