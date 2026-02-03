ETV Bharat / state

यमुनानगर में इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन 2 करोड़ लीटर पानी की होगी सफाई, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्लांट का लिया जायजा

इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ( Etv Bharat )

यमुनानगरः जगाधरी शहर की औद्योगिक इकाइयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. गांव परवालों में करीब 98 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से न सिर्फ प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, बल्कि उद्योगों को भी बड़ा फायदा मिलेगा. परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसे जगाधरी शहर के विकास के लिए मील का पत्थर बताया. मोहन नगर नाले को पाइपलाइन से संयंत्र में जोड़ा जाएगाः पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि "गांव परवालों में बन रहा इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ लीटर औद्योगिक अपशिष्ट जल को साफ करने में सक्षम होगा. मोहन नगर नाले से 800 एमएम डायमीटर की पाइपलाइन के माध्यम से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को संयंत्र तक लाया जाएगा, जहां उसका ट्रीटमेंट कर उपयोग योग्य बनाया जाएगा." इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करते पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर (Etv Bharat)