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यमुनानगर से शिव कॉलोनी में बाबा बनकर आया ठग, हिप्नोटाइज कर महिला को ठगने का आरोप, परिजनों ने जमकर पीटा, CCTV में कैद पूरी वारदात

यमुनानगर से शिव कॉलोनी में बाबा बनकर आया ठग ( ETV Bharat )

यमुनानगर: यमुनानगर की शिव कॉलोनी में बाबा के वेश में आए एक व्यक्ति पर महिला को कथित तौर पर सम्मोहित कर घर का कीमती सामान ठगने का आरोप लगा है. आरोप है कि करीब 15 मिनट तक महिला को बातों में उलझाने के बाद आरोपी सामान लेकर भागने लगा, लेकिन परिजनों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

घर के बाहर घूमते हुए महिला पर रखी नजर: CCTV फुटेज में आरोपी कई घरों के आसपास घूमता दिखाई देता है. इसी दौरान उसकी नजर घर में अकेली बैठी महिला पर पड़ती है. आरोप है कि वह महिला को अपनी बातों में उलझाकर उससे घर का कीमती सामान अपनी झोली में डलवाने लगा.