यमुनानगर से शिव कॉलोनी में बाबा बनकर आया ठग, हिप्नोटाइज कर महिला को ठगने का आरोप, परिजनों ने जमकर पीटा, CCTV में कैद पूरी वारदात
Yamunanagar fake baba fraud: यमुनानगर की शिव कॉलोनी में बाबा पर महिला को सम्मोहित कर सामान ठगने का आरोप है.
Published : November 2, 2026 at 9:04 AM IST
यमुनानगर: यमुनानगर की शिव कॉलोनी में बाबा के वेश में आए एक व्यक्ति पर महिला को कथित तौर पर सम्मोहित कर घर का कीमती सामान ठगने का आरोप लगा है. आरोप है कि करीब 15 मिनट तक महिला को बातों में उलझाने के बाद आरोपी सामान लेकर भागने लगा, लेकिन परिजनों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.
घर के बाहर घूमते हुए महिला पर रखी नजर: CCTV फुटेज में आरोपी कई घरों के आसपास घूमता दिखाई देता है. इसी दौरान उसकी नजर घर में अकेली बैठी महिला पर पड़ती है. आरोप है कि वह महिला को अपनी बातों में उलझाकर उससे घर का कीमती सामान अपनी झोली में डलवाने लगा.
राहगीरों के सामने करता रहा सामान्य होने का नाटक: इस बारे में महिला के पति बंटी ने कहा कि,"आरोपी करीब 15 मिनट तक महिला के पास रहा. जब भी कोई राहगीर या पड़ोसी वहां से गुजरता, वह सामान्य व्यवहार करने लगता. रास्ता खाली होते ही दोबारा मेरी पत्नी के पास पहुंच जाता. जब तक उसे कुछ समझ आता, तब तक वह काफी सामान सौंप चुकी थी."
परिजनों को देख भागने लगा आरोपी: वहीं, जब महिला के परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी सामान समेटकर निकलने की कोशिश करने लगा. वह आशीर्वाद देने का नाटक भी करने लगा, लेकिन उसकी हरकतों पर परिजनों को शक हो गया. उन्होंने पीछा कर उसे दबोच लिया.
स्थानीय लोगों ने भी किया हंगामा: इसके बाद परिजन आरोपी को पकड़कर गली में ले आए. देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. गुस्साए लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी. इसी दौरान उसका एक साथी भी आसपास मौजूद था, जो मौका देखकर फरार हो गया. वहीं, घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, आरोपी द्वारा सम्मोहित कर ठगी किए जाने के आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
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