आमवाली खोल में दिखे गजराज, हाथियों की बढ़ती मूवमेंट से वन विभाग ने जारी की चेतावनी

आमवाली खोल में हाथियों का वीडियो वायरल हुआ. कालेसर वन विभाग ने लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की.

Yamunanagar Elephants Spotted in Aamwali Khol
आमवाली खोल में दिखे गजराज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 20, 2025 at 10:20 AM IST

यमुनानगर: वाइल्डलाइफ सेंचुरी क्षेत्र के आमली बीट में दो हाथियों का मूवमेंट देखने को मिला है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में एक हाथी जंगल में सामान्य गतिविधियों में व्यस्त दिखाई दे रहा है, जबकि वीडियो बनाने वाला युवक उत्साह में उसे काफी नजदीक से मोबाइल में रिकॉर्ड करता नजर आता है. इस तरह की लापरवाही पर वन विभाग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है.

कई दिनों से देखी जा रही हाथियों की मूवमेंट: इस बारे में वन एवं वन्यजीव प्राणी विहार कालेसर के निरीक्षक लीलू राम ने बताया कि, "आमवाली खोल और आसपास के कई क्षेत्रों में पिछले दिनों से हाथियों की लगातार मूवमेंट देखी जा रही है. आमवाली, अरैया वाला, टिबडियों और खिजरी बीट में तीन हाथियों का एक झुंड घूम रहा है, जो लगातार लोकेशन बदल रहा है. हाथी विशालकाय और अप्रत्याशित व्यवहार वाला वन्यजीव है, जो कभी भी अचानक आक्रामक हो सकता है, इसलिए लोगों को उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए."

हाथियों की बढ़ती मूवमेंट से वन विभाग ने जारी की चेतावनी (ETV Bharat)

खाने पीने की तलाश में आाते हैं जानवर: कालेसर सैंक्चुअरी में वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता को लेकर निरीक्षक ने तेंदुओं की मौजूदगी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सैंक्चुअरी में लगभग 45 तेंदुए हैं, जो कभी-कभी खाने-पीने की तलाश में मैदानी क्षेत्रों तक चले आते हैं. हालांकि तेंदुआ एक शर्मीला स्वभाव वाला जीव है, पर यदि कोई इंसान उसके बहुत करीब पहुंच जाए तो वह खतरा महसूस कर सकता है और आत्मरक्षा में हमला भी कर सकता है.

जानवरों को उकसाना और वीडियो बनाना अपराध: इंस्पेक्टर लीलू राम ने स्पष्ट कहा कि, "जंगली जानवरों के वीडियो बनाना, उन्हें उकसाना या उनके बहुत नजदीक पहुंचने की कोशिश करना न केवल जानलेवा साबित हो सकता है बल्कि यह कानूनी अपराध भी है. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जंगल क्षेत्रों में जाते समय पूर्ण सावधानी बरतें, वन्यजीवों की गतिविधि दिखे तो प्रशासन को सूचना दें और उनके प्राकृतिक जीवन में दखल न दें.जंगली हाथी और तेंदुए दोनों ही अप्रत्याशित व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए उन्हें देखते ही दूरी बनाए रखना और सतर्कता बरतना सबसे आवश्यक है."

वन विभाग ने जारी की चेतावनी: वन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि, "लापरवाही से किया गया कोई भी कदम गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है."

