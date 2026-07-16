ETV Bharat / state

यमुनानगर में 10वीं के छात्र ने स्कूल परिसर में की खुदकुशी, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

यमुनानगर में 10वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

Yamunanagar student Dies by suicide
10वीं के छात्र ने स्कूल परिसर में की खुदकुशी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 16, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगर: यमुनानगर में एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल परिसर में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है. घटना की जानकारी के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मृत छात्र की पहचान कमलदीप के तौर पर हुई है. मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

बुधवार छुट्टी के बाद से था लापता छात्र: परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार कमलदीप बुधवार को रोजाना की तरह स्कूल गया था, लेकिन छुट्टी होने के बाद भी वह देर शाम तक घर नहीं लौटा. छात्र के घर न पहुंचने पर परेशान परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला.

यमुनानगर में 10वीं के छात्र ने स्कूल परिसर में की खुदकुशी (ETV Bharat)

सुबह स्कूल में मिला शव: परिजनों के मुताबिक गुरुवार सुबह जब पुलिस टीम और लापता छात्र के परिजन अपने बच्चे को खोजते हुए स्कूल परिसर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए. कमलदीप का शव स्कूल परिसर में पाया गया. घटना स्थल पर ही छात्र का स्कूल बैग और उसकी साइकिल भी पड़ी हुई थी.

जांच में जुटी पुलिस: इधर, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. वहीं, परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है. मामले में थाना प्रभारी वेदपाल ने कहा कि, "फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं. परिजनों की सूचना के आधार पर मामले की गंभीरता से तफ्तीश की जा रही है."

ये भी पढ़ें:यमुनानगर में पिता बना हैवान, नशे की हालत में डेढ़ साल की बच्ची का किया शारीरिक शोषण, पुलिस ने किया गिरफ्तार

TAGGED:

YAMUNANAGAR STUDENT SUICIDE
YAMUNANAGAR STUDENT SUICIDE CASE
STUDENT SUICIDE YAMUNANAGAR
यमुनानगर छात्र ने की खुदकुशी
YAMUNANAGAR STUDENT DIES BY SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.