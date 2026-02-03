ETV Bharat / state

यमुनानगर में जोरदार धमाके से दहला अस्पताल, CMO दफ्तर की बिल्डिंग में हुआ धमाका, वाटर टैंक ब्लास्ट की आशंका

सिविल अस्पताल यमुनानगर में जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया. चारों ओर शीशे के टूटे टुकड़े देख लोग सहम गए.

यमुनानगर अस्पताल में धमाका
यमुनानगर अस्पताल में धमाका (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 3, 2026 at 1:58 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 2:41 PM IST

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में सिविल अस्पताल परिसर स्थित सीएमओ कार्यालय की बिल्डिंग में देर रात जोरदार धमाका हो गया. जिसकी वजह से हड़कंप मच गया. धमाका इतना तेज था कि तीसरी मंजिल की खिड़की के शीशे टूट गए और छज्जे से एक भारी पिल्लर नीचे खड़ी सरकारी गाड़ी पर जा गिरा. गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. शुरुआती जांच में सोलर वाटर टैंक फटने की आशंका जताई जा रही है.

धमाके से दहला सिविल अस्पताल: रात करीब 1 बजे सिविल अस्पताल परिसर में ब्लास्ट से लोग सहम गए. लोगों ने कमरे के बाहर निकलकर देखा, तो चारों ओर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे. ये देख लोग काफी डर गए. धमाके की आवाज सुनकर अस्पताल स्टाफ और मरीजों के तीमारदार मौके पर पहुंचे और तुरंत अधिकारियों को सूचना दी. सूचना मिलते ही सीएमओ डॉ. जितेंद्र भी अस्पताल पहुंचे और पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया. सीएमओ डॉ. जितेंद्र ने बताया कि "जांच के दौरान छत पर सोलर सिस्टम के पास लगा एक सोलर वाटर टैंक फटा हुआ मिला है. आशंका है कि टैंक में किसी कारण से गैस भर गई होगी, जिससे ब्लास्ट हो गया".

यमुनानगर सिविल अस्पताल में धमाका (Etv Bharat)

लोक निर्माण विभाग करेगा जांच: CMO ने बताया कि "रात करीब 1 बजे सूचना मिली थी कि छज्जे से पिलर टूटकर गिरा है. मौके पर पहुंचकर हमने निरीक्षण किया. छत पर वाटर टैंक फटा हुआ मिला है. प्राथमिक तौर पर यह प्रतीत होता है कि टैंक ब्लास्ट हुआ है. पीडब्ल्यूडी को सूचना दी गई. वे तकनीकी जांच कर रहे हैं. फिलहाल प्रभावित हिस्से को सुरक्षित किया जा रहा है. लोक निर्माण विभाग द्वारा बिल्डिंग की विस्तृत जांच की जाएगी. ताकि हादसे के कारणों का पता चल सके".

जब अस्पताल में सहम गए लोग: प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि "मैं रात को बाहर टहल रहा था. तभी अचानक जोरदार धमाके की आवाज हुई. पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ. फिर देखा लोग सीएमओ दफ्तर की तरफ भाग रहे थे. वहां पहुंचा तो देखा कि छज्जे से बड़ा पिलर टूटकर गाड़ी के पर गिरा हुआ था. चारों तरफ कांच बिखरे हुए थे. दृश्य काफी भयानक था".

