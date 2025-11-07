यमुनानगर बस हादसे में ड्राइवर की हुई मेडिकल जांच, शराब पीने की हुई पुष्टि, गिरफ्तार
यमुनानगर बस हादसे में ड्राइवर की मेडिकल जांच के दौरान शराब पीने की पुष्टि के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 7, 2025 at 6:02 PM IST
यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर के प्रताप नगर बस अड्डे पर गुरुवार को रोडवेज बस की चपेट में 6 छात्राएं आ गई थीं. इनमें से एक की मौत हो गई. 2 की हड्डियां टूटी है , वहीं 3 छात्राएं अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. मामले में हिरासत में लिए गए चालक की मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. न्यायालय के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
"शराब पीने की पुष्टि" : डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि "ड्राइवर के शराब पीने की पुष्टि हुई है. इसके अलावा ब्लड और यूरीन सैंपल लिए गए हैं. इन रिपोर्ट के आने के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो जायेगी. आरोपी ड्राइवर के मेडिकल में अल्कोहल पाई गई है, जिससे लगता है कि ड्राइवर ने शराब का सेवन किया हुआ था. डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि इस मामले में आरोपी चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा."
छात्रा की मौत हुई थी : आपको बता दें कि यमुनानगर के प्रताप नगर बस अड्डे पर हुए इस हादसे में आधा दर्जन कॉलेज छात्राएं बुरी तरह घायल हो गई थीं, जिसमें से एक छात्रा की मौत हो गई थी. इसके बाद लोगों ने यहां हंगामा करते हुए सड़क जाम लगाया था. जाम के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किए जाने का आश्वासन दिया था, जिस पर लोग जाम खोलने पर राजी हुए थे.