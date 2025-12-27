ETV Bharat / state

यमुनानगर में हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार, रंजिश में सिक्योरिटी गार्ड का किया था मर्डर

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस टीम ने 3 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया और मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि "25 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव सुडल के पास राक्षी नदी के पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव की शिनाख्त की. शव की पहचान महमूदपुर निवासी अनिल कुमार (42)पुत्र राकेश कुमार के नाम से हुई है".

हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने बताया कि "मृतक के भाई सुनील कुमार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया था. अपराध शाखा-1 और 2 ने महज तीन घंटे के भीतर हत्या के मामले को सुलझा लिया. जांच में सामने आया कि आरोपी रवि इसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था. अनिल उनकी शिकायत कंपनी में करता था. इसी बात की रंजिश रखते हुए आरोपियों ने योजना बनाई और रवि को अपने दो साथी वंश और सनी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. वारदात खेड़ी गांव रांग डॉन सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में ही चाकू मारकर की गई. बाइक पर शव ले जाकर पुल से नीचे फेंक दिया. वारदात 23 दिसंबर की है".

आरोपियों को रिमांड पर लेगी पुलिस: पुलिस का कहना है कि "इस वारदात में चार लोग शामिल हैं, जिनमें से तीन घंटे में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. ताकि वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बाइक अन्य सामान बरामद किए जा सके. टीम में उप निरीक्षक सतीश कुमार, एएसआई योगेश, विकास, अंकित, राजीव, अजय ने कार्रवाई की है".