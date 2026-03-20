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यमुनानगर के अंकित ने थाइलैंड में किया कमाल, बॉल बैडमिंटन में जीता गोल्ड

गांव में जश्न और भव्य स्वागत: जैसे ही अंकित अपने गांव पहुंचे, ग्रामीणों, शिक्षकों और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने फूलमालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. पूरे गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला. लोगों ने मिठाइयां बांटी और एक-दूसरे को बधाई दी.

प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन: खंड रादौर के गांव इस्माईलपुर निवासी अंकित ने 11 मार्च से 15 मार्च तक थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उनका चयन हुआ था. उन्होंने तीन मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया और फाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. इस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया.

यमुनानगर: यमुनानगर के गांव इस्माईलपुर के युवा खिलाड़ी अंकित ने थाईलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है.उनकी इस उपलब्धि ने पूरे इलाके में गर्व और खुशी का माहौल बना दिया है. भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

शिक्षा और मेहनत का सफर: अंकित ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की है. उन्होंने चंडीगढ़ में ही बॉल बैडमिंटन की कोचिंग ली और करीब तीन महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद दिल्ली में ट्रायल देकर इस प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए. उनकी सफलता उनके समर्पण और निरंतर अभ्यास का परिणाम है.

अंकित ने जीत पर जताई खुशी: अंकित ने अपनी जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि, "मैंने लगातार मेहनत की और देश के लिए गोल्ड जीतकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है. अब मेरा लक्ष्य अगली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन करना है."

पिता हुए गर्वित: अंकित के पिता कुलवंत सिंह, जो एक सरकारी स्कूल में हेडटीचर हैं, उन्होंने अपने बेटे की जीत पर कहा कि, "हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है. सरकार को चाहिए कि ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए गांवों में खेल सुविधाएं और नर्सरी शुरू करे."

ग्रामीणों की मांग और गर्व: परिजन देशराज और स्थानीय लोगों ने भी खुशी जताते हुए कहा कि, "सरकार को ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मान और नौकरी देकर प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि अन्य युवा भी खेलों की ओर आगे बढ़ें." ग्रामीणों का कहना है कि अंकित ने न केवल यमुनानगर बल्कि पूरे हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है.

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