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यमुनानगर में बुलडोजर कार्रवाई: नशा तस्करी के आरोपियों से जुड़े परिवार के मकान पर चला जेसीबी, हाथ जोड़कर महिलाओं ने लगाई गुहार

यमुनानगर में बुलडोजर कार्रवाई ( ETV Bharat )

यमुनानगर: यमुनानगर के हमीदा क्षेत्र स्थित आत्मापुरी कॉलोनी में गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया. दरअसल, जिस जकान में बुलडोजर चलाई गई, वो नशा तस्करी से जुड़े आरोपियों के परिवारों का मकान है. मामले में प्रशासन का कहना है कि मकान निर्माण नियमों के विपरीत बनाया गया था. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे. इस दौरान मकान में रहने वाली महिलाओं ने इसका विरोध किया और घर नहीं तोड़ने की गुहार लगाई. पहले महिलाओं और बच्चों को निकाला: प्रशासन की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची तो सबसे पहले मकान में मौजूद महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घर का सामान भी बाहर निकलवाया गया. पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई. इसके बाद नगर निगम और प्रशासन की टीम ने मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी. नशा तस्करी के आरोपियों से जुड़े परिवार के मकान पर चला जेसीबी (ETV Bharat) हाथ जोड़कर महिला ने मांगी रहम की गुहार: मकान में रह रही मुस्तरी ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर घर नहीं तोड़ने की अपील की. मुस्तरी ने कहा कि, "यह मकान मेरे नाम पर है और मैंने काफी मुश्किलों से इसे बनवाया है. मैंने अपने बेटों नईम और मुस्तकीम को पहले ही बेदखल कर दिया है." महिलाओं के विरोध के बावजूद प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी होने की बात कहते हुए कार्रवाई जारी रखी.