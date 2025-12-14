यमुनानगर में लिवइन पार्टनर की सिर धड़ से अलग कर हत्या, नग्न अवस्था में जंगल से शव बरामद, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार
यूपी के सहारनपुर से यमुनानगर पुलिस ने लिइन पार्टनर की हत्या के आरोपी को उसके शादी से एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया है.
Published : December 14, 2025 at 2:29 PM IST
यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में 7 दिसंबर को एक 30 वर्षीय महिला की सिर कटी लाश मिली थी. मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. मृतक महिला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की निवासी थी, जो शादी शुदा थी. महिला अपने पति और परिवार से अलग होकर एक युवक के साथ बीते 2 सालों से सहारनपुर के बिलाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जो पेशे से ड्राइवर का काम करता था. पुलिस ने हत्या के आरोपी की पहचान कर 13 दिसंबर को यूपी के सहारनपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो 14 दिसंबर को शादी की तैयारी कर रहा था.
शादी से एक दिन पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार 14 दिसंबर को बिलाल की शादी थी. इसकी जानकारी मिलते ही लड़की ने बिलाल पर शादी का दबाव बनाया. इसके बाद बिलाल को डर था कि महिला कहीं उसके शादी में बाधा ना बन जाए और घर-परिवार वालों को ना बता दे. इस डर से बिलाल ने प्लान कर बहादुरपुर गांव में कार की बैक सीट बेल्ट से गला दबाकर पहले महिला की हत्या कर दी. फिर उसके सिर को धड़ को अलग कर दिया.
आरोपी ने बॉडी में सिर्फ अपर पार्ट के अंडर गारमेंट को छोड़कर सारे कपड़े हटा दिए और शव को यमुनानगर में बहादुरपुर गुरुद्वारे के पास पॉपुलर की नर्सरी में फेंक दिया ताकि लड़की का पहचान नहीं हो और मामला न खुले. इसके बाद सिर और कपड़े को अलग जगह पर फेंक दिया. धड़ पुलिस ने बरामद कर लिया है. सिर और उसके कपड़े की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है.
डीएनए टेस्ट कर लड़की की जायेगी पहचानः पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने "रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महिला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली थी. वह बिलाल नामक युवक के साथ 2 साल से लिवइन में रह रही थी. लड़का ही सारा खर्च उठाता था. बिलाल की शादी तय हो चुकी थी जो आज रविवार (आज) को होनी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस आरोपी तक जा पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया. लड़की के पिता और परिवार की पहचान हो गई है. ऐसे तो वे बॉडी पहचान कर लेंगे, लेकिन डीएनए सैंपल से कंफर्म किया जायेगा."
मौके पर कातिल तक पहुंची पुलिस: पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि "इस मामले में पुलिस की कई टीम में काम कर रही थी. उसे इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए. इस दौरान कुछ गाड़ियों पर शंका हुई. गाड़ियों की चेकिंग की गई. जांच करते-करते पुलिस आरोपी तक पहुंची. उसने सीट बेल्ट से गला दबा कर हत्या की और मीट काटने वाले हथियार से उसकी गर्दन को काटकर जंगल में फेंक दिया. शव प्रताप नगर इलाके में फेंक दिया. बॉडी कई दिन पहले ही बरामद हुआ था. अब उसके सिर की तलाश की जा रही है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर लेकर मृतका का सिर, उसके कपड़े, हथियार सहित अन्य तकनीकी साक्ष्य को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा."
पुलिस टीम को किया जाएगा सम्मानित: एसपी ने कहा कि "यह मामला काफी चुनौती पूर्ण था क्योंकि शव की शिनाख्त नहीं हो रही थी. सिर गायब था. लेकिन सीसीटीवी के सहारे पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया. इस कांड में शामिल पूरी पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जायेगा."