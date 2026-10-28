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यमुनानगर में मौसेरे भाई ने युवती पर चाकू से किया जानलेवा हमला, गर्दन सहित 7 जगहों पर गहरे जख्म

मौसेरे भाई ने युवती पर चाकू से हमला ( ETV Bharat )

यमुनानगरः थाना प्रताप नगर क्षेत्र के देवधर गांव में रिश्ते (शादी) को लेकर हुए विवाद में एक युवती पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. युवती ने अपनी मौसी के बेटे पर गर्दन और चेहरे पर चाकू से वार करने तथा विरोध करने पर हाथों में भी चोट पहुंचाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने युवती की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.