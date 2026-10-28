यमुनानगर में मौसेरे भाई ने युवती पर चाकू से किया जानलेवा हमला, गर्दन सहित 7 जगहों पर गहरे जख्म
शादी की बात को लेकर विवाद में मौसेरे भाई ने युवती की गर्दन पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
Published : October 28, 2026 at 4:45 PM IST
यमुनानगरः थाना प्रताप नगर क्षेत्र के देवधर गांव में रिश्ते (शादी) को लेकर हुए विवाद में एक युवती पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. युवती ने अपनी मौसी के बेटे पर गर्दन और चेहरे पर चाकू से वार करने तथा विरोध करने पर हाथों में भी चोट पहुंचाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने युवती की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
गर्दन पर चाकू से किया हमलाः पुलिस को दी शिकायत में देवधर निवासी करीब 21 वर्षीय युवती अमीषा ने बताया कि उसकी मौसी के बेटे खदरी निवासी जावेद के साथ रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन उसके माता-पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे. इसी बात को लेकर पहले भी विवाद हो चुका था. आरोप है कि 27 अक्तूबर को शाम करीब 4:30 बजे वह घर पर अकेली थी. इसी दौरान जावेद उसके घर आया. युवती ने उसे पीने के लिए पानी दिया. पानी देने के बाद जैसे ही वह मुड़ी, आरोपी ने पीछे से पकड़कर उसके नाक और दाईं तरफ गाल पर चाकू से वार कर दिया. इसके बाद उसने गर्दन पर भी चाकू से हमला किया.
यमुनानगर सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाजः शिकायत के अनुसार, युवती ने बचाव के लिए आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो उसके दोनों हाथों की अंगुलियों पर भी चोटें आईं. शोर सुनकर बाहर भागते समय वह बरामदे में गिरकर बेहोश हो गई. होश आने पर परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए. पहले उसे नत्थनपुर में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे यमुनानगर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे.
जान से मारने की धमकीः पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मेडिकल जांच में युवती के शरीर पर कुल सात चोटें दर्ज की गईं. इनमें गर्दन पर करीब सात सेंटीमीटर का टांके वाला घाव, चेहरे पर चोट और हाथों की अंगुलियों पर लगी चोटें शामिल हैं. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हमला करते समय आरोपी उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा था. थाना प्रताप नगर पुलिस ने आरोपी जावेद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 118(1), 109 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है. मामले की जांच एएसआई प्रवीण कुमार को सौंपी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.