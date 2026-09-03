फरीदाबाद में फिर चढ़ा यमुना का पानी, नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का डर, प्रशासन से निगरानी बढ़ाने की मांग
फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.
Published : September 3, 2026 at 3:20 PM IST
फरीदाबाद: यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है. नदी में पानी का बहाव तेज होने के साथ ही फरीदाबाद में यमुना किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है. बढ़ते पानी को देखकर स्थानीय लोगों को पिछले वर्षों में आई बाढ़ के हालात याद आने लगे हैं. लोगों को आशंका है कि अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में पानी पहुंच सकता है.
कुछ घंटों में दिखा 2-3 फीट का अंतर: ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय निवासी सुभाष ने बताया कि, "यमुना के जलस्तर में कुछ ही घंटों के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है. मैं करीब तीन-चार घंटे पहले नदी के पास आया था, तब पानी का स्तर कम था. अब पानी करीब दो से तीन फीट तक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बहाव भी तेज है. अचानक बढ़ते जलस्तर को देखकर नदी किनारे रहने वाले परिवारों में चिंता का माहौल है."
पुराने बाढ़ के हालात ने बढ़ाया डर: स्थानीय निवासी सुभाष ने आगे कहा कि, "यमुना का जलस्तर बढ़ने पर हर साल नदी किनारे बसे लोगों के घरों में पानी घुसने का खतरा बना रहता है. करीब दो साल पहले भी यमुना का पानी काफी बढ़ गया था. उस समय बड़ी संख्या में लोगों को घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था. इसलिए इस बार भी लोगों को डर है कि कहीं हालात दोबारा वैसे न हो जाएं."
घर खाली करने की नौबत का डर: इसके साथ ही स्थानीय निवासी सन्नी ने कहा कि, "पिछले वर्षों में बाढ़ की स्थिति बनने के बाद हमें भी परिवार के साथ घर खाली करना पड़ा था. बाढ़ के समय घर से परिवार को सुरक्षित जगह ले जाना आसान नहीं होता. अगर इस बार भी पानी इसी तरह बढ़ता रहा और हालात बिगड़ने लगे तो हम जोखिम नहीं उठाएंगे और परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे."
खेतों और रिहायशी इलाकों पर रहता है खतरा: यमुना में पानी बढ़ने के साथ फरीदाबाद के नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में खतरा बढ़ जाता है. पिछले वर्षों में बाढ़ के दौरान कई जगह खेतों और रिहायशी क्षेत्रों तक पानी पहुंच चुका है. ऐसे हालात में लोगों के सामने घर, पशुओं और घरेलू सामान को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की चुनौती खड़ी हो जाती है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ आने के बाद व्यवस्था करने के बजाय पहले से तैयारी करना ज्यादा जरूरी है.
पशुओं और सामान को बचाना बड़ी चुनौती: स्थानीय लोगों के अनुसार बाढ़ के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी परिवार के साथ पशुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में होती है. इसके अलावा जरूरी दस्तावेज, घरेलू सामान और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी सुरक्षित करना चुनौती बन जाता है. यही कारण है कि यमुना का जलस्तर बढ़ते ही नदी किनारे रहने वाले लोग अपने स्तर पर भी स्थिति पर नजर रखने लगे हैं.
प्रशासन से लगातार निगरानी की मांग: यमुना किनारे रहने वाले लोगों ने प्रशासन से नदी के जलस्तर और बहाव पर लगातार निगरानी रखने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि जलस्तर तेजी से बढ़ता है तो निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को समय रहते सूचना दी जानी चाहिए. इससे लोग अपने परिवार, पशुओं और जरूरी सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी कर सकेंगे.
राहत-बचाव टीमों को अलर्ट रखने की मांग: स्थानीय लोगों ने प्रशासन से राहत और बचाव टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखने की मांग की है. उनका कहना है कि आपात स्थिति में प्रशासन की त्वरित मदद बेहद जरूरी होती है. समय रहते चेतावनी और सुरक्षित स्थान की जानकारी मिलने से लोगों को अचानक घर छोड़ने की परेशानी से बचाया जा सकता है.
आने वाले घंटों पर टिकी नजर: फिलहाल यमुना के बढ़ते जलस्तर पर नदी किनारे बसे लोगों की नजर बनी हुई है. आने वाले घंटों में पानी किस स्तर तक पहुंचता है और ऊपरी क्षेत्रों से नदी में पानी का प्रवाह कितना बढ़ता है, इसी से स्थिति का अंदाजा लगेगा. फिलहाल बढ़ते जलस्तर ने फरीदाबाद के यमुना किनारे बसे परिवारों की चिंता जरूर बढ़ा दी है.
ये भी पढ़ें:यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज में सेना की नाव तेज बहाव में बही, दो जवान लापता, सर्च ऑपरेशन जारी
ये भी पढ़ें:हथिनीकुंड बैराज हादसा: 2 जवानों का 24 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, नहर का पानी कराया गया कम, सर्च ऑपरेशन जारी