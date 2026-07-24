ETV Bharat / state

यमुना वैली 7 हजार पेड़ कटान मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या हुआ

पेड़ कटान मामले में खंडपीठ ने केंद्र सरकार सहित उत्तराखंड सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 24, 2026 at 6:43 PM IST

|

Updated : July 24, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के यमुना वैली, दून घाटी में आसारोडी- झाझरा में प्रस्तावित सड़क निर्माण प्रोजेक्ट में लगभग 7 हजार पेड़ों के कटान से पर्यावरण, वन्यजीवों सहित प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़ने वाले असर को लेकर दायर जनहित याचिका पर की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार सहित उत्तराखंड सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के साथ ही याचिकाकर्ता को उसका प्रति उत्तर दो सप्ताह में पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पांच सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ मे हुई.

जनहित याचिका देहरादून निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता रीनू पॉल ने दायर की है. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा गति शक्ति ग्रीन परियोजना के तहत यमुना घाटी में प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए लगभग 7,000 पेड़ों को काटने के प्रस्ताव को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरणीय नियमों के तहत आवश्यक जैव विविधता संबंधी पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई. याचिकाकर्ता का तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी.

याचिका के अनुसार, संबंधित वन क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता से भरपूर है. यहां पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. यह इलाका हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण बफर जोन भी है. इसके अलावा, इस क्षेत्र में स्थित आसन बैराज प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है, जहां हर वर्ष कई देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राजमार्ग परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, जल स्रोतों तथा दून घाटी के पारिस्थितिक संतुलन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जिस पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिस पर खंडपीठ ने केंद्र सरकार सहित उत्तराखंड सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. साथ ही याचिकाकर्ता को उसका प्रति उत्तर दो सप्ताह में पेश करने को कहा है.

पढे़ं- देहरादून फुटहिल अवैध निर्माण मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

पढे़ं- उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष को जबरन उठाने का मामला, HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

Last Updated : July 24, 2026 at 7:04 PM IST

TAGGED:

नैनीताल हाईकोर्ट
यमुना वैली पेड़ कटान मामला
YAMUNA VALLEY TREE FELLING CASE
NAINITAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.