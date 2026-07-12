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हिमाचल में भारी बारिश के बाद उफान पर यमुना, जलस्तर तेजी से बढ़ा, नदी से दूर रहने की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे नदी में प्रवेश न करें, तेज बहाव वाले हिस्सों से दूर रहें और निर्देशों का पालन करें.

यमुना के बढ़ते जलस्तर से अलर्ट मोड पर प्रशासन
यमुना के बढ़ते जलस्तर से अलर्ट मोड पर प्रशासन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
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पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिखाई देने लगा है. बारिश के साथ उत्तराखंड के आसन बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. हालात को देखते हुए पांवटा साहिब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है और लोगों से नदी के तेज बहाव वाले हिस्सों से दूर रहने की अपील की गई है.

एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने बताया, "लगातार बारिश के कारण शिमला की ओर से आने वाली टोंस नदी, गिरी नदी और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसके चलते यमुना में पानी का बहाव भी काफी तेज हो गया है. पिछले तीन-चार दिनों में यमुना का जलस्तर करीब 5 से 6 फुट तक बढ़ चुका है. वहीं रविवार को आसन बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में लगभग 4 फुट और पानी बढ़ा, जिससे प्रशासन ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है."

बारिश के बाद उफान पर यमुना
बारिश के बाद उफान पर यमुना (ETV BHARAT)

घाट पर बैरिकेडिंग, गोताखोरों की टीम तैनात

बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने यमुना घाट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं. घाट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति तेज बहाव वाले क्षेत्र में न जा सके. इसके अलावा 10 प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम को दो शिफ्टों में तैनात किया गया है. इनके साथ दो होमगार्ड जवान भी लगातार ड्यूटी पर रहेंगे. प्रशासन ने अगले दो महीनों तक गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जा सके.

घाटों पर गोताखोरों की टीम तैनात
यमुना घाट पर तैनात गोताखोरों की टीम (ETV BHARAT)

पिछले साल 100 से ज्यादा लोगों की बचाई गई थी जान

एसडीएम द्विज गोयल ने बताया कि पिछले वर्ष भी मानसून के दौरान गोताखोरों की टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक लोगों की जान बचाई थी. इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार भी पहले से पूरी तैयारी की गई है. प्रशासन लगातार नदी के जलस्तर पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

यमुना का जलस्तर बढ़ा
यमुना का जलस्तर बढ़ा (ETV BHARAT)

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए घाट पर पहुंचे. मौके पर तैनात गोताखोरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे नदी में प्रवेश न करें, तेज बहाव वाले हिस्सों से दूर रहें और सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि बारिश का दौर जारी रहता है या बैराज से और पानी छोड़ा जाता है तो स्थिति के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा कदम उठाए जाएंगे. लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की भी अपील की गई है.

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