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हिमाचल में भारी बारिश के बाद उफान पर यमुना, जलस्तर तेजी से बढ़ा, नदी से दूर रहने की अपील

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिखाई देने लगा है. बारिश के साथ उत्तराखंड के आसन बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. हालात को देखते हुए पांवटा साहिब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है और लोगों से नदी के तेज बहाव वाले हिस्सों से दूर रहने की अपील की गई है.

एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने बताया, "लगातार बारिश के कारण शिमला की ओर से आने वाली टोंस नदी, गिरी नदी और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसके चलते यमुना में पानी का बहाव भी काफी तेज हो गया है. पिछले तीन-चार दिनों में यमुना का जलस्तर करीब 5 से 6 फुट तक बढ़ चुका है. वहीं रविवार को आसन बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में लगभग 4 फुट और पानी बढ़ा, जिससे प्रशासन ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है."

बारिश के बाद उफान पर यमुना (ETV BHARAT)

घाट पर बैरिकेडिंग, गोताखोरों की टीम तैनात

बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने यमुना घाट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं. घाट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति तेज बहाव वाले क्षेत्र में न जा सके. इसके अलावा 10 प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम को दो शिफ्टों में तैनात किया गया है. इनके साथ दो होमगार्ड जवान भी लगातार ड्यूटी पर रहेंगे. प्रशासन ने अगले दो महीनों तक गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जा सके.