हरियाणा में यमुना नदी का सफाई अभियान, नालों के पानी की रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर जोर

Yamuna River Cleanup Campaign: हरियाणा ने यमुना नदी को साफ करने की कोशिशें तेज कर दी है. सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर जोर.
Published : December 4, 2025 at 8:19 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा ने यमुना नदी को साफ करने की कोशिशें तेज कर दी है, जिसका लेटेस्ट रिव्यू बुधवार को चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुआ. रिव्यू मीटिंग में गंदे पानी के ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल नियमों का पालन और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर जोर दिया गया. मीटिंग के दौरान, हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि यमुना में मिलने वाले 11 बड़े नालों से हर दिन बहने वाले 1511.55 मिलियन लीटर गंदे पानी में से लगभग 1,000 MLD का पहले ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है. ये पक्का करने के लिए कि प्रदूषण का लेवल लगातार कम होता रहे, सभी नालों में पानी की क्वालिटी की रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है.
यमुना नदी का सफाई अभियान: चीफ सेक्रेटरी रस्तोगी ने हर नाले के लिए अलग-अलग कमेटियां बनाने का निर्देश दिया, जिसमें सभी संबंधित डिपार्टमेंट के सदस्य होंगे और डिविजनल कमिश्नर इसके चेयरमैन होंगे. ये कमिटी हर 10 दिन (महीने में तीन बार) में मीटिंग करेगी और हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को रिपोर्ट देगी. मीटिंग के दौरान बताया गया कि राज्य ने यमुना कैचमेंट में सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को काफी बढ़ाया है. अभी, हरियाणा में 90 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) हैं, जिनकी कुल कैपेसिटी 1518 MLD है, साथ ही 107 MLD के चार STP बन रहे हैं, जिनके मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है.
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड किए जा रहे: चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि "227 MLD कैपेसिटी के नौ और STP अपग्रेड किए जा रहे हैं, और ट्रीटमेंट नेटवर्क को और मज़बूत करने के लिए 510 MLD के नौ नए प्लांट प्रपोज़ किए गए हैं. इंडस्ट्रियल वेस्टवॉटर मैनेजमेंट में भी इसी तरह सुधार हुआ है, 184.5 MLD के 17 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पहले से ही चालू हैं, दो CETP अपग्रेड किए जा रहे हैं, और 146 MLD कैपेसिटी के आठ नए CETP प्रपोज़ किए गए हैं. इस इलाके की लगभग सभी बड़ी इंडस्ट्री अब CETP से जुड़ी हुई हैं या उन्होंने अलग-अलग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, जिससे पर्यावरण के नियमों का लगभग पूरा पालन पक्का हो रहा है."
सीवर टैपिंग ऑपरेशन: उन्होंने कहा कि "बिना ट्रीट किए गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सीवर टैपिंग ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, जबकि यमुना नगर में 77 MLD प्लांट, रोहतक में प्रस्तावित 60 MLD प्लांट और गुरुग्राम में प्रस्तावित 100 MLD प्लांट जैसे कई नए STP से आने वाले सालों में प्रदूषण का बोझ और कम होने की उम्मीद है. रोहतक, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बड़े STP पर अपग्रेडेशन का काम भी तेज़ी से चल रहा है. राज्य ने यमुना कैचमेंट एरिया में आने वाले 34 शहरों में अपने सीवरेज नेटवर्क को भी लगभग पूरा कर लिया है."
ट्रीट किए गए गंदे पानी के इस्तेमाल पर जोर: जीफ सेक्रेटरी के मुताबिक "कुल प्रस्तावित 1632 किलोमीटर सीवर लाइन में से, 1626.6 किलोमीटर पहले ही बिछाई जा चुकी है, और फरीदाबाद में बाकी 5.4 किलोमीटर का हिस्सा 31 दिसंबर तक पूरा होने वाला है. ट्रीटमेंट कैपेसिटी में सुधार के अलावा, हरियाणा ट्रीट किए गए गंदे पानी के दोबारा इस्तेमाल पर ज़ोर दे रहा है. ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल करके तीन सिंचाई प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं, और ऐसे छह और प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जिससे ताज़े पानी के सोर्स पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी."
