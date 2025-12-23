ETV Bharat / state

'मां कहकर जहर क्यों दे रहे...?; पंकज कुमार की यमुना नदी बचाने के लिए झाग, बदबू और सिस्टम से जंग

जब गंदगी देख चुप रहना मुमकिन नहीं रहाः पंकज कुमार ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह ‘नदी सफाई अभियान’ चलाएंगे. वे इसे प्रेरणा नहीं, जरूरत कहते हैं. यमुना की गंदी हालत देखकर उन्हें लगा कि अगर अब भी कोई नहीं बोला तो आने वाली पीढ़ियों के पास यमुना नदी की सिर्फ तस्वीरें ही बचेंगी. इसी एहसास ने उन्हें सड़क से नदी के घाट तक ला खड़ा किया. न कोई प्लान था और न ही संसाधन, बस एक सवाल था कि क्या नदी सिर्फ कचरा झेलने के लिए है?

पंकज कुमार ‘अर्थ वॉरियर्स’ नाम की संस्था के जरिए यमुना के संरक्षण में जुटे (ETV Bharat)

“यह नदी नहीं है जो आप देख रहे हैं. नदी में झाग नहीं होता, बदबू नहीं आती है. यह तो नाला बन चुकी है.”

यमुना नदी के किनारे खड़े होकर जब पंकज नदी की ओर इशारा करते हैं, तो उनके शब्दों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द होता है. वे कहते हैं

नई दिल्ली/धनंजय वर्मा: राजधानी दिल्ली की जीवनरेखा कही जाने वाली यमुना आज जीवन व मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है. कभी निर्मल, अविरल बहने वाली यमुना नदी अब बदबू, झाग व काले पानी का पर्याय बन चुकी है. लेकिन इसी बदहाली के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो हालात से समझौता नहीं करते, वे लड़ते हैं, उन्हीं में से एक पंकज कुमार हैं. अच्छी नौकरी व आरामदायक जीवन छोड़कर पंकज ‘अर्थ वॉरियर्स’ नाम की संस्था के जरिए यमुना के संरक्षण में जुटे हैं.

अमेरिकन बैंक की नौकरी छोड़ी, यमुना को चुन लियाः पंकज कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले के मुरली बसंतपुर गांव के रहने वाले हैं. पढ़ाई के बाद वह वर्ष 2015 में एक अमेरिकी बैंक से जुड़े. अच्छी नौकरी, स्थिर आय व आरामदायक जीवन उनके पास सब कुछ था. लेकिन 2022 में उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया. आज वे ‘अर्थ वॉरियर्स’ नाम की संस्था के जरिए पूरी तरह यमुना व दूसरी नदियों के संरक्षण में जुटे हैं. पंकज कुमार कहते हैं, ''मेरा जीवन लोगों की भिक्षा पर चलता है. जितना चाहिए, उतना समाज दे देता है और जो समाज देता है, वही समाज को लौटाना मेरा काम है.''

दिल्ली में यमुना नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य (ETV Bharat)

हर शनिवार-रविवार यमुना के लिए समर्पितः पंकज कुमार के यमुना सफाई की मुहिम से अब दर्जनों लोग जुड़ गए हैं. उनकी टीम हर सप्ताहांत यमुना किनारे सफाई अभियान चलाती है. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक, पूजा सामग्री, कपड़े, स्टायरोफोम, मूर्तियां सब कुछ नदी में फेंका जा रहा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या नदी ने आपसे माचिस मांगी? प्लास्टिक मांगा? फिर मां कहकर उसे जहर क्यों दे रहे हैं?

दिल्ली के यमुना नदी में झाग (ETV Bharat)

असल समस्या साफ करती पंकज की रिसर्चः पंकज कुमार सिर्फ सफाई नहीं करते, वे रिसर्च व रिपोर्टिंग भी करते हैं. उनके मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर का सीवेज व इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रॉपर ट्रीट नहीं हो रहा है. वजीराबाद बैराज के नीचे यमुना का प्राकृतिक पानी छोड़ा ही नहीं जाता है. नीचे जो पानी बहता है, वह इंडस्ट्रियल और कॉलोनियों का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है. यही वजह है कि यमुना आज नाला बन चुकी है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि “यमुना का पानी वजीराबाद से ऊपर रोक लिया जाता है. नीचे सिर्फ गंदगी बहती है.''

पंकज कुमार यमुना के संरक्षण में जुटे हैं. (ETV Bharat)

झाग हटाने के नाम पर नदी में और जहरः यमुना नदी के कालिंदी कुंज घाट पर दिखने वाली झाग को हटाने के लिए डिफॉर्मिंग केमिकल डाले जा रहे थे. पंकज कुमार ने बताया कि उन्होंने इसका विरोध किया और सरकार को कई पत्र लिखे. इसके बाद डिफॉर्मिंग के लिए केमिकल का छिड़काव बंद हुआ. पंकज का कहना है कि “झाग हटाना समाधान नहीं है. झाग क्यों बन रहा है उसपर काम करने की जरूरत है. एक केमिकल हटाने के लिए दूसरा केमिकल डालना नदी को मारने जैसा है.

यमुना की सफाई करते लोग (ETV Bharat)

कार्रवाई सिर्फ सरकारी कागजों में: घाटों पर बने दफ्तर, गार्ड रूम, नियम सब मौजूद हैं. लेकिन हकीकत ये है कि बड़ी-बड़ी मूर्तियां, भारी मात्रा में कचरा खुलेआम नदी में डाला जा रहा है. पंकज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि कार्रवाई कहां है? ऑफिस बने हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है. कार्रवाई सिर्फ सरकारी कागजों में होती है”

दिल्ली में यमुना नदी की बदहाल स्थिति (ETV Bharat)

''यमुना नदी सिर्फ इंसानों की नहीं, पशु-पक्षियों की जीवनदायनी है. आज नदी के घाटों पर जानवरों की हालत देखकर दिल कांप उठता है. कुत्ते, गाय, पक्षी सब यहीं पानी पीते हैं. आखिर उनका क्या दोष है? केमिकल युक्त पानी ने उनकी पूरी जैविक श्रृंखला को नुकसान पहुंचाया है.''- पंकज

गंगा ही नहीं स्वच्छ व अविरल होने का अधिकार यमुना को भीः पंकज ने ये भी कहा कि गंगा जितनी पवित्र है, यमुना भी उतनी ही है. छोटी नदी हो या बड़ी हर नदी का साफ होना उसका प्राकृतिक अधिकार है. अगर यमुना गंदी रहेगी, तो वही जहर आगे गंगा तक जाएगा. कहीं न कहीं सिंचाई में भी यमुना का पानी प्रयोग हो रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के खाने तक में नदी के कैमिकल पहुंच रहे हैं.

यमुना सफाई की राह में ये बड़ी मुश्किल (ETV Bharat)

सिर्फ दो काम से समाधानः तीस सालों के यमुना एक्शन प्लान और काम के बाद भी यमुना बदहाल है. इस पर पंकज का जवाब बेहद सरल है. उन्होंने कहा कि यमुना को साफ करना है तो तो महत्वपूर्ण काम करना होगा. गंदा पानी डालना बंद करना होगा. नदी में प्राकृतिक जल प्रवाह बढ़ाना होगा. विज्ञापन और दिखावा की कोई जरूरत नहीं है. पंकज कहते हैं कि आप धरती को जो देंगे, वही लौटेगा. इंसान खुद को बचा नहीं पाएगा. यमुना की यह लड़ाई दरअसल हम सबकी लड़ाई है.

