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यमुना की सफाई पर सिर्फ बड़े-बड़े दावे, जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट; लोगों ने बताया- इसके लिए कौन जिम्मेदार?

यमुना का प्रदूषण लगता बढ़ता जा रहा. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण और गंदगी को लेकर भले ही सरकार की ओर से सफाई के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है. यमुना की सफाई से जुड़े संगठनों, स्थानीय निवासियों और नदी से कूड़ा निकालने वाले लोगों का कहना है कि ओखला बैराज पर पानी के बहाव को लेकर भी एक अलग व्यवस्था चल रही है.

उनके मुताबिक, शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक बैराज से पानी छोड़ा जाता है, जबकि सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक सभी फाटक बंद रखे जाते हैं. ऐसे में दिन के समय नदी में पानी का बहाव रुकने से प्रदूषण और गंदगी की समस्या और गंभीर दिखाई देती है.