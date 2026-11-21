यमुना की सफाई पर सिर्फ बड़े-बड़े दावे, जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट; लोगों ने बताया- इसके लिए कौन जिम्मेदार?
यमुना की सफाई से जुड़े लोगों ने बताया कि यमुना के इस हाल के लिए आम जनता से कहीं ज्यादा सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं.
Published : November 21, 2026 at 6:54 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण और गंदगी को लेकर भले ही सरकार की ओर से सफाई के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है. यमुना की सफाई से जुड़े संगठनों, स्थानीय निवासियों और नदी से कूड़ा निकालने वाले लोगों का कहना है कि ओखला बैराज पर पानी के बहाव को लेकर भी एक अलग व्यवस्था चल रही है.
उनके मुताबिक, शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक बैराज से पानी छोड़ा जाता है, जबकि सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक सभी फाटक बंद रखे जाते हैं. ऐसे में दिन के समय नदी में पानी का बहाव रुकने से प्रदूषण और गंदगी की समस्या और गंभीर दिखाई देती है.
यमुना की बदहाली के लिए सरकार और आम जनता दोनों जिम्मेदार
यमुना की सफाई से जुड़े सचिन गुप्ता ने बताया कि यमुना के इस हाल के लिए आम जनता से कहीं ज्यादा सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि यमुना को लोगों ने आस्था की नदी के बजाय नाले के रूप में देखना शुरू कर दिया है. यही वजह है कि लोग अपने घरों का कूड़ा और अन्य गंदगी सीधे नदी में डाल देते हैं. हालांकि, सरकार की जिम्मेदारी भी कम नहीं है.
यमुना की सफाई को लेकर बनाई गई नीतियां कई साल पुरानी हैं और समय के हिसाब से नई नीति सामने नहीं आई है. वहीं यमुना नदी में कूड़ा और मछली पकड़ने वाली मीणा का कहना है कि प्रशासन की तरफ से रात में पानी छोड़ जाता है और दिन में पानी बंद रहता है. इसके साथ ही इस बात की पुष्टि स्थानीय निवासी सोनू कुमार ने भी की, जिन्होंने बताया कि यमुना नदी में अत्यधिक गंदगी और प्रदूषण के चलते दिन में पानी बंद किया जा रहा है.
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'नालों में भारी मात्रा में गंदगी और प्रदूषित पानी आता है'
सचिन गुप्ता के मुताबिक, ओखला बैराज के बाद दिल्ली के तीन बड़े नाले यमुना में गिरते हैं. इन नालों में भारी मात्रा में गंदगी और प्रदूषित पानी आता है, जिसका सीधा असर नदी पर पड़ता है. उन्होंने बताया कि कई बार सरकार के सामने यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस और सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया.
उनका कहना है कि सरकार और आम जनता दोनों गंभीरता दिखाएं तो यमुना में गिरने वाली गंदगी को काफी हद तक रोका जा सकता है. फिलहाल यमुना की सफाई राजनीतिक चर्चाओं और घोषणाओं तक ही सीमित नजर आ रही है. सवाल यह है कि आखिर कब यमुना को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे?
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