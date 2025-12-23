ETV Bharat / state

यमुनानगर में युवती के अपहरण का मामला, लड़की का वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस

यमुनानगर में नवविवाहिता के अपहरण मामले में एक वीडियो सामने आया है. हालांकि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

यमुनानगर में युवती के अपहरण का मामला
यमुनानगर में युवती के अपहरण का मामला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 23, 2025 at 10:19 AM IST

3 Min Read
यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में नेशनल हाइवे 907 पर रविवार को कार पर हमला कर नवविवाहिता की किडनैपिंग के बाद पुलिस जांच तेज हो गई है. पुलिस ने बलौली निवासी मांगे राम (नवविवाहिता का पति) के बयानों के आधार पर हत्या के इरादे से अपहरण का केस दर्ज कर लिया है. घटना के कुछ देर बाद ही डायल 112 के साथ छछरौली थाना पुलिस व अपराध शाखा टीम मौके पर पहुंची थी. जिसके बाद पुलिस को इनपुट मिला की आरोपी नवविवाहिता को हिमाचल प्रदेश लेकर गए हैं. पुलिस ने युवती की तलाश में जांच तेज कर दी है. हालांकि थाना प्रभारी रोहतास के मुताबिक, "अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है".

युवती का वीडियो आया सामने: वहीं, 21 वर्षीय शबाना का सोमवार को 29 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें शबाना कह रही है कि "उसके साथ जबरन कोर्ट मैरिज करवाई गई है". वीडियों में युवती ने युवक के जीजा पर भी आरोप लगाए हैं. हालांकि वीडियो को लेकर पुलिस ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि "इस वायरल वीडियो की जानकारी तो मिली है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब, कहां और किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड किया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है. युवती की तलाश की जा रही है".

लड़के वालों ने लड़की के परिजनों पर आरोप: लेकिन मांगे राम के परिजनों व रिश्तेदारों का कहना है कि "उनके बेटे ने मुस्लिम युवती से कानूनी तौर पर करीब 2 माह पहले शादी की है. लेकिन यह लड़की के परिवार वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ और वारदात को अंजाम दिया गया. जिसमें मांगे राम, उसकी बहन काजल व 2 छोटे बच्चे घायल हुए हैं. उन्हे अंदेशा है कि इस मामले में राजनीतिक दबाव के चलते अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है". वहीं, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि "इस वारदात के बाद उनके गांव में कुछ वाहनों पर संदिग्ध लोग भी घूमते दिखे हैं".

पुलिस को दी शिकायत: पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, "मांगे राम अपनी पत्नी शबाना व कुछ रिश्तेदारों के साथ नत्थनपुर गांव से अपने घर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था. इस दौरान अचानक राजपुर निवासी आदिल व जाकिर ने दर्जन भर युवकों के साथ मिलकर उनकी कार रोककर तोड़फोड़ की और उसे व उसकी बहन काजल पर हथियारों से हमला किया. वह जबरन उसकी पत्नी शबाना को अपनी गाड़ी में अपने साथ ले गए".

