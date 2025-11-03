ETV Bharat / state

यमुनानगर का वो सूरजकुंड जहां नहीं होता सूर्य ग्रहण का असर, पुत्र की होती है प्राप्ति, कुंती और कर्ण से भी जुड़ा है नाता

यमुनानगर में तपास मोचन स्थित सूरजकुंड सरोवर में स्नान करने से होती है पुत्र प्राप्ति. लाखों श्रद्धालु लगाते हैं श्रद्धा की डुबकी.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 1:50 PM IST

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में अंतर्राज्यीय ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले की शुरुआत हो चुकी है. देशभर के कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु स्नान करने यहां पहुंच रहे हैं. व्यासपुर में कपाल मोचन स्थित सूरजकुंड सरोवर की देशभर में अलग पहचान है. मान्यता है कि यह कुंड द्वापर युग से भी पुराना है. देशभर से लोग पारिवारिक सुख-समृद्धि व पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर यहां पहुंचते हैं. मनोकामना पूरी होने पर दोबारा यहां स्नान करने आते हैं. श्रद्धालु कदम और बेरी के पेड़ पर धागा बांधकर मन्नते मांगते हैं. यह भी माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होता.

युगों पुराना है सरोवर: माना जाता है कि यह सरोवर युगों पुराना है. जब लोगों से कपाल मोचन के स्नान की शुरुआत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ही यहां इसी तरह श्रद्धालु आते रहे हैं. इस स्थान पर 33 कोटि देवी-देवता से लेकर सिखों के गुरु भी आते रहे हैं. यहां कई जगह भगवान के साक्षात आने के भी साक्ष्य मिलते रहे हैं".

सूरजकुंड सरोवर की महत्ता (Etv Bharat)

पुत्र प्राप्ति की मनोकामना होती है पूरी: इस तीर्थ पर श्रद्धा-भाव से आने वाले हर व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है. ज्यादातर श्रद्धालु पंजाब से आते हैं. सूरजकुंड के बारे में श्रद्धालुओं ने बताया कि "जिस तरह से वह ग्रंथ पढ़ते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि जब कुंती 14 साल की थी, तब उन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी. जिससे प्रसन्न होकर सूर्य भगवान से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी. लेकिन इस दौरान कुंती अविवाहित थी. इसलिए सूर्य भगवान ने कुंती से पुत्र को लकड़ी के बॉक्स में डालकर कुंड में छोड़ने को कहा था".

कुंती और कर्ण की कहानी से भी जुड़ा है नाता: उन्होंने बताया कि "इसके बाद एक भील ने उस बॉक्स को बाहर निकाला और उस बच्चे को पालन-पोषण किया. जिसका नाम कर्ण रखा गया. कर्ण इतना बलशाली था कि युद्ध में जिस तरफ होता था, जीत उसी की होती थी. जिसके चलते आज भी लोग पुत्र प्राप्ति के लिए यहां आते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं. जिसकी जैसी मनोकामना हो वो पूरी होती है".

