ETV Bharat / state

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला यमुनानगर, अस्पताल और सीटी मॉल पर कई राउंड फायर, पुलिस मुठभेड़ में तीनों बदमाश घायल

यमुनानगर में फायरिंग ( Etv Bharat )