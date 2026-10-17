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यमुना में जिंदगी की अठखेलियां; सूर सरोवर से पचनद तक दुर्लभ पक्षियों का कलरव, जानिए नदी कैसे बदल रही रूप

बदलती यमुना की कहानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: जिस यमुना नदी की पहचान प्रदूषण और झाग से भरा पानी बन चुका था, वह दुर्लभ जीव-जंतुओं की शरणस्थली बन गई है. आगरा और इटावा के बीच यमुना पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों का घर है. ये हालात किसी भी पर्यावरण प्रेमी को सुकुन देने वाले हैं. आगरा के कीठम स्थित सूर सरोवर से इटावा के पचनद तक यमुना में एक बार फिर दुर्लभ गंगेटिक डॉल्फिन छलांगें लगा रही हैं. नदी के किनारे 200 से अधिक संकटग्रस्त और दुर्लभ पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है. वन विभाग के हालिया सर्वे ने साबित कर दिया है कि यमुना के किनारे अब तितलियों, कछुओं, छिपकलियों और वनस्पतियों का एक नया स्वर्ग बन चुके हैं.

संवाददाता श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) यमुना में डॉल्फ़िन का दिखना और दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का डेरा डालना इस बात का साफ़ संकेत है कि प्रकृति खुद को संवारने की ताकत रखती है. वन विभाग ने हाल में ही यमुना नदी का 'संरक्षण मास्टर प्लान' तैयार करके पर्यावरण मंत्रालय को सौंपा. अगर, यह मास्टर प्लान हकीकत में जमीन पर सही ढंग से लागू होता है तो आगरा और इटावा का यह बेल्ट देश का सबसे बड़ा ईको-टूरिज्म हब बन सकता है. लहरों में डॉल्फिन की यह छलांग सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि मरती हुई नदी के जिंदा होने की उम्मीद है.

दर्लभ प्रजातियों का बसेरा बनी यमुना (Photo Credit; ETV Bharat) सर्वे में 200 से अधिक प्रजातियां मिलीं आगरा डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि चंबल नदी में अक्सर करके जलीय जीव, जलीय पक्षी और प्रवासी पक्षियों को लेकर सर्वे किए जाते हैं. यमुना नदी में लंबे समय से ऐसा सर्वे नहीं किया गया था. जिस पर वन विभाग और वाइल्डलाइफ सर्वाइवल अलायंस (WSA) के साथ मिलकर आगरा के सूर सरोवर रामसर साइट के पास से इटावा स्थित पचनदा तक दो बार सर्वे किया गया है. दोनों ही सर्वे की रिपोर्ट में सुखद आंकडे मिले हैं. जिनमें 200 से अधिक प्रजातियां मिली हैं. इनमें दुर्लभ जलीय जीव, दुर्लभ जलीय पक्षी समेत अन्य प्रजातियां मिली हैं. इतना ही नहीं, इटावा पर यमुना की डाउन स्ट्रीम में डॉल्फिन भी दिखाई दी हैं. यमुना के रेतीले टापुओं पर कछुआ प्रजनन कर रहे हैं. यमुना के किनारे छिपकली की बंगाल मॉनिटर प्रजाति भी मिली है. प्रजातियों पर एक नजर (Photo Credit; ETV Bharat) नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 घोंसले आगरा डीएफओ राजेश कुमार ने बताया, यमुना नदी पर किए सर्वे में कछुओं की कई प्रजातियां मिली हैं. जिनमें दुलर्भ और संकटग्रस्त प्रजाति भी शामिल है. इनकी नेस्टिंग भी मिली हैं. जिन्हें संरक्षित किया गया है. आने वाले दिनों में उनकी हैचिंग होगी. उन प्रजातियों का कैसे उनका संरक्षण किया जाएगा, इस पर पूरी योजना बनाकर काम होगा. बीते 16 सितंबर को सूर सरोवर पक्षी विहार से यमुना नदी में शुरू हुए सर्वे में कछवारा घाट तक नदी के द्वीपों और रेतीले टापुओं पर नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 सक्रिय घोंसले मिले. जिनमें करीब 1500 अंडे होने की संभावना है. इसके साथ ही मीठे पानी के कछुओं की पांच प्रजातियों और करीब 35 प्रजातियों के पक्षियों के भी अंडे मिले हैं, जो यमुना के द्वीपों, रेतीले तटों और प्राकृतिक आवासों के महत्व को दर्शातें है. सर्वे से क्या निकला नतीजा, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) हर नदी का अपना ईको सिस्टम बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डवलपमेंट सोसायटी के अध्यक्ष व पक्षी विशेषज्ञ व डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि हर नदी का अपना एक ईको सिस्टम होता है. जिसमें चाहे यमुना हो या चंबल. यमुना की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर नदी के किनारे जो हैबिटेट हैं, वहां अच्छी डायवसिर्टी देखने मिलती है. साल 2023 में मथुरा से आगरा तक युमना में सर्वे किया था. उसमें लगभग 50 जलीय पक्षियों की प्रजातियां मिली थीं. यमुना नदी में ऐसे प्रवासी पक्षी भी आते हैं, जिसमें डालमिशन पेल्किन, रोजी पेल्किन, डोमिशइल क्रेन और फ्लेमिंगो अन्य मथुरा, आगरा से लेकर इटावा तक अपना हैविटाट बनाते हैं. अन्य वन्य जीवों की बात करें तो उसमें आगरा से इटावा तक संकटग्रस्त कछुओं की प्रजातियां भी मिलती हैं. बटेश्वर से आगे जाएं तो घड़ियाल, डॉल्फिन और मगरमच्छ भी मिलते हैं. यमुना में सांस लेती जिंदगी (Photo Credit; ETV Bharat) निगरानी बढाने पर भी काम जरूरी