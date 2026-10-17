यमुना में जिंदगी की अठखेलियां; सूर सरोवर से पचनद तक दुर्लभ पक्षियों का कलरव, जानिए नदी कैसे बदल रही रूप
आगरा में यमुना दुर्लभ जलीय जीवों, जलीय पक्षियों का ठिकाना बन चुकी है, संवाददाता श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:57 AM IST
आगरा: जिस यमुना नदी की पहचान प्रदूषण और झाग से भरा पानी बन चुका था, वह दुर्लभ जीव-जंतुओं की शरणस्थली बन गई है. आगरा और इटावा के बीच यमुना पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों का घर है. ये हालात किसी भी पर्यावरण प्रेमी को सुकुन देने वाले हैं. आगरा के कीठम स्थित सूर सरोवर से इटावा के पचनद तक यमुना में एक बार फिर दुर्लभ गंगेटिक डॉल्फिन छलांगें लगा रही हैं. नदी के किनारे 200 से अधिक संकटग्रस्त और दुर्लभ पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है. वन विभाग के हालिया सर्वे ने साबित कर दिया है कि यमुना के किनारे अब तितलियों, कछुओं, छिपकलियों और वनस्पतियों का एक नया स्वर्ग बन चुके हैं.
यमुना में डॉल्फ़िन का दिखना और दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का डेरा डालना इस बात का साफ़ संकेत है कि प्रकृति खुद को संवारने की ताकत रखती है. वन विभाग ने हाल में ही यमुना नदी का 'संरक्षण मास्टर प्लान' तैयार करके पर्यावरण मंत्रालय को सौंपा. अगर, यह मास्टर प्लान हकीकत में जमीन पर सही ढंग से लागू होता है तो आगरा और इटावा का यह बेल्ट देश का सबसे बड़ा ईको-टूरिज्म हब बन सकता है. लहरों में डॉल्फिन की यह छलांग सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि मरती हुई नदी के जिंदा होने की उम्मीद है.
सर्वे में 200 से अधिक प्रजातियां मिलीं
आगरा डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि चंबल नदी में अक्सर करके जलीय जीव, जलीय पक्षी और प्रवासी पक्षियों को लेकर सर्वे किए जाते हैं. यमुना नदी में लंबे समय से ऐसा सर्वे नहीं किया गया था. जिस पर वन विभाग और वाइल्डलाइफ सर्वाइवल अलायंस (WSA) के साथ मिलकर आगरा के सूर सरोवर रामसर साइट के पास से इटावा स्थित पचनदा तक दो बार सर्वे किया गया है. दोनों ही सर्वे की रिपोर्ट में सुखद आंकडे मिले हैं. जिनमें 200 से अधिक प्रजातियां मिली हैं. इनमें दुर्लभ जलीय जीव, दुर्लभ जलीय पक्षी समेत अन्य प्रजातियां मिली हैं. इतना ही नहीं, इटावा पर यमुना की डाउन स्ट्रीम में डॉल्फिन भी दिखाई दी हैं. यमुना के रेतीले टापुओं पर कछुआ प्रजनन कर रहे हैं. यमुना के किनारे छिपकली की बंगाल मॉनिटर प्रजाति भी मिली है.
नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 घोंसले
आगरा डीएफओ राजेश कुमार ने बताया, यमुना नदी पर किए सर्वे में कछुओं की कई प्रजातियां मिली हैं. जिनमें दुलर्भ और संकटग्रस्त प्रजाति भी शामिल है. इनकी नेस्टिंग भी मिली हैं. जिन्हें संरक्षित किया गया है. आने वाले दिनों में उनकी हैचिंग होगी. उन प्रजातियों का कैसे उनका संरक्षण किया जाएगा, इस पर पूरी योजना बनाकर काम होगा. बीते 16 सितंबर को सूर सरोवर पक्षी विहार से यमुना नदी में शुरू हुए सर्वे में कछवारा घाट तक नदी के द्वीपों और रेतीले टापुओं पर नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 सक्रिय घोंसले मिले. जिनमें करीब 1500 अंडे होने की संभावना है. इसके साथ ही मीठे पानी के कछुओं की पांच प्रजातियों और करीब 35 प्रजातियों के पक्षियों के भी अंडे मिले हैं, जो यमुना के द्वीपों, रेतीले तटों और प्राकृतिक आवासों के महत्व को दर्शातें है.
हर नदी का अपना ईको सिस्टम
बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डवलपमेंट सोसायटी के अध्यक्ष व पक्षी विशेषज्ञ व डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि हर नदी का अपना एक ईको सिस्टम होता है. जिसमें चाहे यमुना हो या चंबल. यमुना की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर नदी के किनारे जो हैबिटेट हैं, वहां अच्छी डायवसिर्टी देखने मिलती है. साल 2023 में मथुरा से आगरा तक युमना में सर्वे किया था. उसमें लगभग 50 जलीय पक्षियों की प्रजातियां मिली थीं. यमुना नदी में ऐसे प्रवासी पक्षी भी आते हैं, जिसमें डालमिशन पेल्किन, रोजी पेल्किन, डोमिशइल क्रेन और फ्लेमिंगो अन्य मथुरा, आगरा से लेकर इटावा तक अपना हैविटाट बनाते हैं. अन्य वन्य जीवों की बात करें तो उसमें आगरा से इटावा तक संकटग्रस्त कछुओं की प्रजातियां भी मिलती हैं. बटेश्वर से आगे जाएं तो घड़ियाल, डॉल्फिन और मगरमच्छ भी मिलते हैं.
निगरानी बढाने पर भी काम जरूरी
डॉ. केपी सिंह बताते हैं, आगरा की बात करें तो यमुना में प्रवासी पक्षियों की कई दुलर्भ प्रजातियां हैं, जिनमें पेल्किन की दो प्रजाति है. नदी पर जहां पर भी पुल बने हैं. वहां सर्दियों के दिनों में ब्राउन हेडेड गल और ब्लैक हेडेड गल बड़ी संख्या में मिलती हैं. इसके साथ ही यमुना में मथुरा से इटावा तक कई ऐसे स्थल हैं, जहां पर बार हैडेड गूज, ग्रे हेडेड गूज, पलाश गल के साथ ही स्थानीय संकटग्रस्त प्रजाति रिवर टर्न भी देखने को मिलती है. इसके साथ ही जलीय पक्षी भी यमुना में खूब चहचाहाते हैं. ऐसे में प्रवासी पक्षियों, जलीय जीवों, जलीय पक्षियों और अन्य वन्यजीवों का शिकार नहीं हो, इसको लेकर भी निगरानी बढ़ानी चाहिए.
यमुना में हर समय 65 क्यूसेक पानी जरूरी
रिवर कनेक्ट कैंपेन संयोजक ब्रज खंडेलवाल बताते हैं कि यमुना को जीवनदायनी बनाने के लिए इसमें न्यूनतम पानी पूरे साल रहना चाहिए. इसको लेकर कई गाइडलाइन आ चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइडलाइन इसमें शामिल हैं. यमुना में हर समय 65 क्यूसेक पानी रहना चाहिए. जब नदी में ताजा जल का न्यूनतम स्तर मैंटेन होगा तो इसमें जलीय जीव और बायोडावर्सिटी बचेगी, हरियाली भी बचेगी. नहीं तो यमुना में चारो ओर कूड़े, करकट, इंडस्ट्रीज कचरे के ढेर बन गए हैं. इस बार जो बारिश का पानी आया है, उससे भी ये नहीं हटे हैं. आगरा में एक और समस्या है. यमुना की पानी स्टोरेज कैपिसिटी भी कम हो गई है. बैराज बन नहीं रहा है. यहां की जनता 50 साल से बैराज की डिमांड कर रही है. अब तक तीन बार बैराज का शिलान्यस हो चुका है. मगर, उसकी शुरूआत नहीं हुई. सरकारें सपने दिखा रही हैं. वायदे कर रही हैं, मगर कोई यहां पर बैराज बनाने को तैयार नहीं है. पहले रबर डैम की बात हो रही थी. यमुना पर ताजमहल के पास डाउनस्ट्रीम में रबर डैम बनेगा. मगर, अब उसे निरस्त कर दिया है. अब पक्का डैम बनाने की बात हो रही है. जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है.
पर्यटन में आएगा बूम और मिलेगा रोजगार
रिवर कनेक्ट कैंपेन संयोजक ब्रज खंडेलवाल बताते हैं कि यमुना पर आगरा में डैम नहीं होने से बारिश का पानी यूं ही नदी में बहकर चला जाता है. डैम बन जाए तो यहां पर पानी रुकेगा. यहां पर हरियाली हो जाएगी. भूजल स्तर भी ऊपर आएगा. इसके साथ ही क्रूज भी चल सकेंगे. जिससे पर्यटन को भी फायदा होगा. यदि यूरोप जाएं तो वहां की हर नदी में क्रूज चलते हैं. जिससे नदी के दोनों किनारे स्थित महल और अन्य इतिहास को दिखाया जाता है. आगरा की बात करें तो यहां पर मुगल हिस्ट्री का सुनहरा इतिहास तो दिल्ली से आगरा तक नदी के किनारे हैं. जिसमें किले हैं और मकबरे बने हैं. यमुना नदी में यदि पानी आएगा तो किले और मकबरों को मजबूती मिलेगी. आगरा के पर्यटन में भी बूम आएगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
सूर सरोवर पक्षी विहार का अपना इतिहास
वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि आगरा-दिल्ली हाईवे पर रुककता कस्बा के पास यमुना किनारे शनिदेव का प्राचीन मंदिर हैं. जो परशुराम और उनके माता-पिता की तप स्थली रहा है. इसके पास ही कीठम है, जो सूर सरोवर रामसर साइट के नाम से जाना जाता है. कीठम में झील और वन क्षेत्र है. उसी वन क्षेत्र में सूरकुटी है, जो महान कवि सूरदास की साधना स्थली के नाम पर मशहूर है. साल 1991 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया. यूपी सरकार के इको-टूरिज्म बोर्ड ने यह घोषणा की. इसके आसपास के वन क्षेत्र और वन्यजीव आवासों के संरक्षण का महत्व बढ़ गया है. इसके बाद 21 अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय पहचान के रूप में सूर सरोवर को रामसर साइट घोषित किया है. जहां पर देशी और विदेशी पक्षियों का डेरा रहता है.
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