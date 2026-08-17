ETV Bharat / state

साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में भी संवारे जाएंगे यमुना घाट, जल मंत्री ने किया वर्ल्ड-क्लास रिवरफ्रंट बनाने का दावा

जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि साबरमती रिवरफ्रंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का एक जीता-जागता उदाहरण है,

यमुना नदी
यमुना नदी (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 17, 2026 at 10:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों को भव्य स्वरूप देने के लिए दिल्ली सरकार ने अब ठोस कदम उठाने का दावा किया है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय दल के साथ गुजरात के अहमदाबाद में स्थित विश्व प्रसिद्ध साबरमती रिवरफ्रंट का दौरा किया और वहां की विकास गाथा का बारीकी से अध्ययन किया. इस अध्ययन दौरे के दौरान उनके साथ दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन चौधरी, पीडब्ल्यूडी सचिव संदीप कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

अधिकारियों के इस प्रतिनिधिमंडल ने साबरमती रिवरफ्रंट के चेयरमैन, अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी मेयर के साथ एक विस्तृत बैठक की. बैठक में पिछले 25 वर्षों में साबरमती नदी को पुनर्जीवित करने और उसके दोनों किनारों को एक आधुनिक व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की पूरी प्रक्रिया का प्रजेंटेशन देखा गया.

प्रधानमंत्री के विजन से मिली प्रेरणा
इस अवसर पर जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि साबरमती रिवरफ्रंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का एक जीता-जागता उदाहरण है, जिन्होंने आज से ढाई दशक पहले एक ऐसा सपना देखा था जो आज अहमदाबाद आने वाले हर व्यक्ति के लिए हकीकत बनकर सामने आता है. करीब 22 किलोमीटर लंबे इस रिवरफ्रंट के दोनों सिरों पर विकसित ईस्ट और वेस्ट साइड पाथवे, साइकिल ट्रैक, खेलकूद के आयोजन स्थल, सांस्कृतिक केंद्र और आधुनिक स्वच्छता मशीनों के जरिए हो रहे कार्यों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि सही इच्छाशक्ति से किसी भी नदी और शहर की तस्वीर बदली जा सकती है.

दिल्ली में भी साकार होगा 'वर्ल्ड-क्लास' यमुना रिवरफ्रंट
दिल्ली सरकार के जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने विश्वास जताया कि साबरमती मॉडल की बेहतरीन पद्धतियों को दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर जल्द ही दिल्लीवासियों को भी एक स्वच्छ, हरित और विश्वस्तरीय यमुना रिवरफ्रंट की सौगात दी जाएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग चाहे वह सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग हो, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, डीडीए हो या फिर एमसीडी दिन-रात पूरी मुस्तैदी से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं.

यमुना के दोनों किनारों पर मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
अहमदाबाद के अटल ब्रिज की तर्ज पर आने वाले दिनों में दिल्ली में भी यमुना नदी के दोनों तटों पर एक भव्य रिवरफ्रंट का निर्माण किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नदी के दोनों किनारों पर सुबह और शाम को लाखों लोगों के टहलने और योग करने के लिए शानदार पाथवे और पार्क बनाए जाएंगे. पर्यावरण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विशेष साइकिल ट्रैक और खेलकूद के आयोजन स्थल तैयार किए जाएंगे. नागरिकों के लिए पिकनिक स्पॉट और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा. जलमंत्री ने दोहराया कि वह दिन दूर नहीं जब यमुना अपनी खोई हुई गरिमा को वापस प्राप्त करेंगी और दिल्ली को एक ऐसा सुंदर, स्वच्छ और निर्मल रिवरफ्रंट मिलेगा जिसका वादा जनता से किया गया था.

बता दें कि राजधानी दिल्ली की जीवनरेखा माने जाने वाली यमुना नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. दिल्ली विश्वविद्यालय और IISER भोपाल के एक हालिया शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिछले 200 सालों में दिल्ली के भीतर यमुना का पाट करीब 68 प्रतिशत तक सिकुड़ गया है और इसके बाढ़ वाले मैदानों का एक-तिहाई हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका है. बैराज, तटबंधों के निर्माण और बढ़ते शहरीकरण व अवैध कब्जों के कारण नदी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, फ्लडप्लेन खत्म होने से न केवल भूजल रिचार्ज की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, बल्कि जैव-विविधता को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. देश में फ्लडप्लेन संरक्षण के लिए कड़े कानूनों की कमी के बीच यह एक बड़ी चेतावनी है.

ये भी पढ़ें :

  1. दिल्ली को नए रेलवे पुल की सौगात जल्द, इंटरलॉकिंग के बाद शुरू होगा संचालन, जानें इससे क्या होंगे फायदे
  2. भारत ने समंदर में बनाया वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, जानें इसकी खासियत
  3. कैसे तैयार हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, एक क्लिक में जानें सबकुछ
  4. भारतीय रेलवे की बड़ी कामयाबी, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल 'चिनाब रेल ब्रिज' पर दौड़ी ट्रेन -

TAGGED:

YAMUNA GHATS
WATER MINISTE
SABARMATI RIVERFRONT
DELHI GOVERMENT
YAMUNA RIVER RENOVATED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.