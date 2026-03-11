ETV Bharat / state

यमुना के झाग और बदबू ने रोकी LG की राह! विदाई पार्टी में खाली रही कुर्सी, ‘AAP’ का वीके सक्सेना पर तंज

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एलजी साहब खुद को नदी-नालों का स्वघोषित विशेषज्ञ बताते थे, इसलिए हमने उनकी 'पुरानी मोहब्बत' यानी यमुना के किनारे ही विदाई पार्टी का इंतजाम किया था. भारद्वाज ने कहा, "हम उनके लिए सुंदर कप और केतली लेकर आए थे, लेकिन शायद यमुना में उठे ऊंचे झाग और भारी प्रदूषण की खबर उन तक पहुंच गई और वे रुक गए. अगर वे आते और यहां की बदबू सूंघते, तो उन्हें अपनी विफलताओं की सच्चाई का एहसास होता."

कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट पर आप नेताओं ने टी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें वीके सक्सेना को आमंत्रित किया था. (ETV Bharat)

दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट पर आप नेताओं ने एक टी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वीके सक्सेना को आमंत्रित किया था. लद्दाख के एलजी नियुक्त किए गए वीके सक्सेना के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में उनके न आने पर सौरभ भारद्वाज ने तीखा हमला बोला.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सियासत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच की तल्खी उनके विदाई के समय भी कम होती नहीं दिखाई दी. बुधवार को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के तौर पर तरनजीत सिंह संधू ने शपथग्रहण किया तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व एलजी वीके सक्सेना के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विदाई टी पार्टी का आयोजन किया.

सरकारी विदाई पर उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने एलजी द्वारा आयोजित आधिकारिक विदाई पार्टी पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने सरकारी खर्चे पर पार्टी दी, लेकिन उसमें केवल भाजपा नेताओं को ही आमंत्रित किया गया. उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली के विपक्षी दलों के नेताओं, सांसदों और विधायकों को उस विदाई समारोह से दूर रखा गया. भारद्वाज ने भावुक लहजे में कहा, "एलजी साहब हमें रोज भर-भर कर चिट्ठियां लिखते थे, लेकिन जाते-जाते हमें अपनी पार्टी में बुलाना भी उचित नहीं समझा. ऐसा लगता है जैसे अब वे हमारे चेहरों से भी घृणा करने लगे हैं."

सुरक्षा का घेरा रहा, पर नहीं आए साहब

यमुना घाट पर सुबह से ही सरगर्मी तेज थी. पार्टी नेता संजीव झा ने बताया कि एलजी के प्रोटोकॉल के तहत घाट पर तीन दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी और सुरक्षाबल तैनात कर दिए गए थे, जिससे उनके आने की पूरी संभावना लग रही थी. उन्होंने दावा किया कि झाग को छिपाने के लिए सुबह यमुना का पानी भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन प्रकृति ने साथ नहीं दिया. झाग कम नहीं हुआ, तो शायद साहब ने भी कदम पीछे खींच लिए.



विधायक संजीव झा ने ये भी कहा कि हम चाहते थे कि एलजी साहब यहां आएं और 'चाय पर चर्चा' के दौरान दिल्ली की जनता को जवाब दें कि उनके कार्यकाल में यमुना की सफाई और प्रदूषण मुक्ति के जो बड़े-बड़े दावे किए गए थे, उनका क्या हुआ ? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी उन्हें दिल्ली से हटाकर यह साबित कर दिया है कि वह उन्हें यमुना विशेषज्ञ नहीं मानती. विज्ञापन के प्रोटोकॉल में उन्हें चौथे नंबर पर रखकर पहले ही अपमानित किया जा चुका था. आप नेताओं ने कहा कि भले ही एलजी साहब नहीं आए, लेकिन दिल्ली की जनता की ओर से यह 'झाग वाली विदाई' उन तक संदेश जरूर पहुंचाएगी.

