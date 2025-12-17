यमुना एक्सप्रेसवे पर जिंदा जले 17 लोग; हादसे के अगले दिन जांच के लिए पहुंची टीम, कई सवालों के तलाशे जवाब
घने कोहरे के बीच मथुरा में मंगलवार को 7 बसें और 3 कारों की हुई थी टक्कर, कई वाहनों में लग गई थी आग.
मथुरा/संभल : चार सदस्यीय टीम ने बुधवार को यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण हादसे की जांच की. हादसा कैसे हुआ?, कहां कमी रह गई? आदि समेत कई सवालों के जवाब तलाशे. टीम गुरुवार को जिला अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. मंगलवार को घने कोहरे के बीच 7 बसें और 3 कारों में भिड़ंत हो गई थी. वाहनों में आग लगने से 17 लोग जिंदा जल गए थे. हादसे के बाद डीएम ने जांच के लिए टीम गठित कर दी थी.
जिलाधिकारी सीपी सिंह के निर्देशन में बुधवार को 4 सदस्यीय टीम यमुना एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनास्थल पर पहुंची. हादसे की वजह जानने की कोशिश की. भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?, इसे लेकर भी मंथन किया.
मंगलवार को हुआ था हादसा : मंगलवार की सुबह बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे माइलस्टोन संख्या 127 पर भीषण सड़क हादसा हुआ था. घने कोहरे के बीच 7 बसें और 3 कारों में भिड़ंत हो गई थी. इसके बाद बस समेत गई वाहनों में आग लग गई थी. 17 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी. जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. इनमें कुछ ही शवों की शिनाख्त हो पाई थी.
बुधवार को 11 शवों की शिनाख्त करने के लिए डीएनए सैंपल भेजे गए. एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि टीम ने घटनास्थल को देखा. बारीकी से जांच-पड़ताल की. हादसे के पीछे के सभी कारणों को जानने की कोशिश की. इस तरह के हादसे दोबारा न हों, इसके लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे.
जनपद से तीन हाईवे गुजरते हैं : कृष्ण की नगरी मथुरा से तीन बड़े हाईवे गुजरते हैं. आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गईं हैं लेकिन वाहन इससे तेज चलते हैं. आगरा-बरेली हाईवे पर भी वाहनों का संचालन शुरू हो चुका है. बरेली हाईवे पर भी अनेक कट होने के कारण हादसे होते रहते हैं. आगरा-दिल्ली नेशनल हाईवे पर हर रोज हजारों की संख्या में वाहन तेजी से गुजरते हैं.
मथुरा हादसे ने उड़ाई परिवहन सिस्टम की नींद : मथुरा में हुए हादसे ने परिवहन विभाग के अफसरों की नींद उड़ा दी है. परिवहन आयुक्त के सख्त निर्देश पर अफसरों ने भ्रमण करना शुरू कर दिया है. बुधवार को मुरादाबाद RTO राजेश कुमार संभल पहुंचे. यहां उन्होंने ARTO कार्यालय का निरीक्षण किया. RTO ने बताया कि विभाग ने राजस्व, प्रवर्तन और सड़क सुरक्षातीनों मोर्चों पर कमर कस ली है. सड़क पर उतरकर वाहन चालकों को समझाया जा रहा है कि कोहरे में एक छोटी सी गलती, जिंदगी खत्म कर सकती है.
