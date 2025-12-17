ETV Bharat / state

यमुना एक्सप्रेसवे पर जिंदा जले 17 लोग; हादसे के अगले दिन जांच के लिए पहुंची टीम, कई सवालों के तलाशे जवाब

हादसे की जांच के लिए पहुंची टीम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा/संभल : चार सदस्यीय टीम ने बुधवार को यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण हादसे की जांच की. हादसा कैसे हुआ?, कहां कमी रह गई? आदि समेत कई सवालों के जवाब तलाशे. टीम गुरुवार को जिला अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. मंगलवार को घने कोहरे के बीच 7 बसें और 3 कारों में भिड़ंत हो गई थी. वाहनों में आग लगने से 17 लोग जिंदा जल गए थे. हादसे के बाद डीएम ने जांच के लिए टीम गठित कर दी थी. जिलाधिकारी सीपी सिंह के निर्देशन में बुधवार को 4 सदस्यीय टीम यमुना एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनास्थल पर पहुंची. हादसे की वजह जानने की कोशिश की. भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?, इसे लेकर भी मंथन किया. टीम कल सौंपेगी रिपोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat) मंगलवार को हुआ था हादसा : मंगलवार की सुबह बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे माइलस्टोन संख्या 127 पर भीषण सड़क हादसा हुआ था. घने कोहरे के बीच 7 बसें और 3 कारों में भिड़ंत हो गई थी. इसके बाद बस समेत गई वाहनों में आग लग गई थी. 17 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी. जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. इनमें कुछ ही शवों की शिनाख्त हो पाई थी.