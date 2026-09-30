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यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे के बाद सख्ती, 3 दिन में 1,000 से ज्यादा बसों की जांच, 67 के चालान

3 दिन में 1,000 से ज्यादा बसों की जांच ( ETV Bharat )

नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर हाल में हुए भीषण बस हादसे में 9 यात्रियों की मौत के बाद प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने बसों की सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया. इस दौरान 1,000 से अधिक बसों की जांच की गई, जबकि नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली 67 बसों के चालान काटे गए.