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यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे के बाद सख्ती, 3 दिन में 1,000 से ज्यादा बसों की जांच, 67 के चालान

यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे के बाद गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली 67 बसों के चालान काटे.

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3 दिन में 1,000 से ज्यादा बसों की जांच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
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नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर हाल में हुए भीषण बस हादसे में 9 यात्रियों की मौत के बाद प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने बसों की सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया. इस दौरान 1,000 से अधिक बसों की जांच की गई, जबकि नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली 67 बसों के चालान काटे गए.

शीशों पर लगी अवैध ब्लैक फिल्म को लेकर भी कार्रवाई

अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने बसों के सिर्फ दस्तावेज ही नहीं जांचे, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजामों की भी मौके पर पड़ताल की. अध‍िकारियों ने बसों की फिटनेस, इमरजेंसी एग्जिट गेट, फायर सेफ्टी सिलेंडर, प्राथमिक उपचार किट और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति जांची. इसके अलावा बस चालकों का मौके पर एल्कोमीटर से ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट भी किया गया. बसों के शीशों पर लगी अवैध ब्लैक फिल्म को लेकर भी कार्रवाई की गई. जांच में जिन बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी या अन्य नियमों का उल्लंघन मिला, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.

यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं

डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा ने फोन पर बातचीत में कहा कि,

यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि डग्गामार और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाली निजी बसों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. आने वाले दिनों में भी बसों की सघन जांच की जाएगी और जहां भी नियमों की अनदेखी मिलेगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हालिया हादसे के बाद चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बसों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों की जान बचाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना है.

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